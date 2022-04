iPhone 13 in Grün bei o2 im Free M für monatlich 59,99€

Das iPhone 13 in Grün ist seit knapp zwei Wochen auf dem Markt. Die neue Farbe ist jedoch vielerorts total ausverkauft. Idealo zeigt teilweise bis zu 100 Euro teurere Preise an auf dem Zweitmarkt für die Farbe Grün! Wer also mit dem Gedanken spielt, sich das neue 13er zuzulegen, kann im Moment bei o2 nicht nur sparen, sondern auch ohne Wartezeit ans Gerät kommen.

Wer das iPhone 13 in Grün sofort lieferbar bekommen möchte, hat nicht viele Möglichkeiten. Bei o2 geht das jedoch und ihr bekommt obendrauf auch noch einen tollen Tarif sowie das iPhone mit nur 1 Euro Anzahlung. Auch die Pro-Modelle sind zu haben, mit etwas mehr Anschaffungskosten.

iPhone 13 und 13 Pro ab 1 Euro bei o2

Für das neue iPhone 13 in der Farbe Grün gibt es von o2 mit dem Free M auch den passenden Tarif dazu. Dieser inkludiert 20 GB Datenvolumen mit LTE/5G, sowie eine Telefonie- und SMS_Flat in alle deutschen Netze. Selbstverständlich ist auch das EU-Roaming inklusive. Anbei die Leistungen im Überblick:

20 GB Datenvolumen mit LTE/5G

Allnet-Flat Telefonie alle dt. Netze

SMS-Flat alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

Bei Farben beweist Apple seit je her ein feines Gespür und das ist dieses Jahr nicht anders. Nach dem Erfolg des iPhone 11 Pro in Midnight Green greift Apple die Farbe Grün wieder auf und präsentiert diese dennoch in einem komplett neuen Finish. Der neue Farbton fällt definitiv auf und ist fast zu schade, um diesen in einem Case zu verstecken. Zum iPhone 13 muss man nicht mehr viel sagen: Der A15 Bionic mit 5G, der Dual-Kamera und dem tollen OLED-Display schnüren ein äußerst attraktives Gesamtpaket. Nominell verzichtet man bei der Kamera im iPhone 13 auf ein paar Softwarefeatures wie RAW-Aufnahmen bei Porträts oder Makroaufnahmen, doch dank Drittanbieter-Apps wie Halide oder ProCamera lassen sich diese Funktion auch auf dem günstigeren iPhone 13 nutzen.

Nun kommt das absolute Highlight: Das iPhone 13 in der Farbe Grün kostet zusammen mit dem Tarif pro Monat faire 59,00 Euro. Die Zuzahlung für das iPhone beträgt gerade einmal 1 €, hinzu kommen noch Versandkosten von 4,99 Euro und der einmalige Anschlusspreis von 39,99 Euro

