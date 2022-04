macOS Monterey 12.4: Beta 3 kann von Entwicklern geladen werden

Apple hat am heutigen Dienstag Abend macOS Monterey 12.4 Beta 3 für die registrierten Entwickler zum Download bereitgestellt. Die neue Beta erscheint eine Woche nach der letzten Testversion. Neue Funktionen wird diese kommende Aktualisierung wohl nicht beinhalten. Fallen euch Neuerungen in der neuen Beta auf? Lasst uns gern davon in den Kommentaren wissen.

Beta 3 von macOS Monterey 12.4 erscheint eine Woche nach der Verteilung der vorangegangenen Testversion. Die Public Beta für freiwillige Tester dürfte auch bald aktualisiert werden.

macOS Monterey 12.4 verbessert Fehler und die Performance

Die Aktualisierung auf macOS Monterey 12.4 wird wohl vor allem die allgemeine Performance von macOS Monterey weiter verbessern und zudem hoffentlich dazu beitragen, Probleme zu lösen, die noch immer bestehen.

Die nächste Hauptversion von macOS wird im Rahmen der WWDC 2022 im Juni als erste Vorschau für Entwickler vorgestellt, im Herbst erscheint das Update in der finalen Version für alle Nutzer. Die finale Version von macOS Monterey 12.4 dürfte in wenigen Wochen zum Download bereitgestellt werden, die Public Beta 3 dürfte dagegen schon in wenigen Tagen für die freiwilligen Tester verfügbar sein.

