Noch drei Tage: Bei der DKB mit Apple Pay zahlen und zehn Euro mitnehmen

Apple Pay-Nutzer mit einem Girokonto bei der DKB können noch wenige Tage einen kleinen Bonus mitnehmen. Zehn Euro erhaltet ihr, wenn ihr bis zum 25. April insgesamt dreimal mit der neuen Debitkarte per Apple Pay bezahlt. Die Karte wird seit kurzem an alle Kunden an Stelle der langjährig kostenlosen Kreditkarte ausgegeben.

Apple Pay-Nutzern mit einem Konto bei der Deutschen Kreditbank (DKB) sei noch eine aktuell laufende Aktion der Bank in Erinnerung gerufen. Die Bank müht sich aktuell, den Kunden ihre neue Debitkarte schmackhaft zu machen.

In diesem Rahmen verschenkt die Bank zehn Euro an alle Nutzer, die die Karte mit Apple Pay nutzen. Eine Gutschrift in Höhe von zehn Euro erhalten Kunden, wenn sie dreimal eine Zahlung mit der neuen Karte per Apple Pay durchführen.

Die Aktion läuft bis zum 25. April

Hierzu müsst ihr die neue Karte, nachdem ihr sie zugeschickt bekommen habt, zunächst zur Wallet hinzufügen. Die Aktion läuft zudem nur noch bis zum 25. April.

Die neue Debitkarte stößt bei Kunden auf massive Ablehnung, denn sie ersetzt die bislang kostenlose Visa-Kreditkarte, die fortan Geld kostet. Zudem versucht die DKB anhaltend, die neue Karte als Vorteil zu verkaufen, obgleich sie offenkundige Nachteile mit sich bringt. Da es sich um keine echte Kreditkarte handelt, wird sie bei der Buchung von Flügen, Hotels oder Mietwagen gerade im Ausland regelhaft nicht akzeptiert und lässt ihre Nutzer im Zweifel dumm dastehen.

