MagSafe Battery Pack: Update macht den Ladevorgang schneller

Apple hat ein Update für das MagSafe-Battery Pack veröffentlicht, das für das iPhone 12 und höher verfügbar ist. Die Aktualisierung beschleunigt das Ladetempo, mit dem das Pack das iPhone drahtlos auflädt, zwar nicht extrem, so aber doch merkbar.

Apple hat ein Update für das externe MagSafe Battery Pack veröffentlicht. Dieses Case war für das iPhone 12 Mitte 2021 vorgestellt worden. Es lädt das iPhone 12 oder 13 drahtlos, so lange es geladen und mit dem iPhone verbunden ist. MagSafe ist am iPhone erst seit dem iPhone 12 von Ende 2020 nutzbar.

Das Battery Pack lädt das iPhone nach dem Update schneller

Wenn die Aktualisierung auf die neue Version 2.7.b.0 geladen und installiert wurde, beschleunigt sich das Ladetempo. Wird ein iPhone bis jetzt mit den begrenzten fünf Watt geladen, werden daraus nach dem Update 7,5 Watt, das ist zwar kein riesiger, wohl aber ein begrüßenswerter Fortschritt.

Apple beschreibt in einem entsprechenden Supportdokument, wie Nutzer die Installation des Updates beschleunigen können. Danach sollten Nutzer das MagSafe Battery Pack mit dem iPhone verbunden lassen und das iPhone per Lightning an einen Mac anschließen. Im Anschluss sollte die Aktualisierung innerhalb von fünf Minuten eingespielt sein. Die Version der Software können Nutzer in den Einstellungen unter Allgemein > Info in den Geräteeigenschaften des Battery Pack einsehen.

Ohne den Umweg über den Mac kann es bis zu eine Woche dauern, bis die neue Software geladen und eingespielt ist.

