Ausgerechnet an der Genius Bar: Apple setzt den Rotstift an

Apple setzt offenbar den Rotstift an, ausgerechnet an der Genius Bar: Dorthin wenden sich Kunden, die mit ihren Apple-Geräten verzweifeln. Allerdings hat die Qualität der Beratung der in der letzten Zeit gefühlt immer mehr abgenommen.

Apple versucht aktuell offenbar, die Kosten in den Apple Retail Stores zu senken. Dort findet sich seit Jahren die Genius Bar, eine Sitzgruppe, die Kunden ansteuern, weil sie die zumindest früher auch berechtigte Hoffnung haben, dass man ihnen dort mit Problemen hilft, an denen alle anderen Mitarbeiter zuvor gescheitert sind. Die Genius Bar-Experten galten lange Zeit als besonders hoch qualifiziert, doch in den letzten Jahren häuften sich Berichte über eine gerade noch mäßig kompetente Beratung durch die Genius-Mitarbeiter.

Wickelt Apple die Genius Bar ab?

Apple soll aber zuletzt deutliche Einsparungen im Bereich der Genius Bar vorgenommen haben, das berichtete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Quellen im Unternehmen. Zwar gebe es keinen erklärten Einstellungsstopp und es seien auch keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen worden, doch frei gewordene Stellen werden nicht mehr nachbesetzt.

Zudem werden Einstellungen, die mündlich zugesagt wurden, dann oft in letzter Sekunde doch widerrufen. Apple scheint auf diesem Wege Kosten in den Apple Retail Stores einsparen zu wollen, die seit der Pandemie nicht mehr annähernd das Besucherniveau früherer Jahr erreicht hatten.

Wann hattet ihr zuletzt mit Experten in der Genius Bar zu tun und wie waren eure Erfahrungen? Teilt eure Eindrücke!

