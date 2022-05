Netflix-Account mit Freunden teilen wird teuer: Werbung kommt auch

Netflix möchte das Teilen des Accounts mit Freunden und Bekannten teurer machen. Für die Weitergabe eures Passworts sollt ihr zukünftig extra zahlen, zugleich soll ein neuer Netflix-Tarif mit Werbung kommen. Diese Pläne möchte Netflix noch vor Ende des Jahres umsetzen.

Netflix hat in den letzten Jahren immer wieder die Preise erhöht. Dennoch sind viele Zuschauer mit den Inhalten nicht mehr so zufrieden wie noch vor Jahren. Das hat Folgen: Im letzten Quartal hat der Streamingdienst rund 200.000 Zuschauer verloren.

Das ist zwar bitter, doch kein Vergleich mit dem, was da noch kommt: Denn Netflix rechnet damit, dass mittelfristig bis zu zwei Millionen Zuschauer ihr Abo kündigen könnten. Die Folge dieser Vorhersage war ein dramatischer Absturz der Netflix-Aktie. Und die neuen Nachrichten dürften auch nicht dazu beitragen, die Kunden glücklicher zu machen.

Netflix möchte Account-Sharing teurer machen

Viele Kunden geben ihr Netflix-Passwort an Freunde und Bekannte weiter, so sparen Kunden kosten. Netflix findet das allerdings höchst unerfreulich und möchte diese Praxis des Account-Sharings abstellen oder zumindest deutlich einschränken.

Netflix wird Kunden, die ihren Account mit Freunden teilen, zusätzliche Kosten in Rechnung stellen, zitiert die New York Times aus einem Schreiben an Mitarbeiter von gestern.

Gegen Ende des Jahres soll die Weitergabe des eigenen Netflix-Passworts teuer werden, doch das ist nicht alles.

Neuer Tarif mit Werbung soll kommen

Bis jetzt ist Netflix werbefrei, doch das soll nicht so bleiben. Netflix plane einen neuen Tarif, der durch Werbung finanziert wird. Dafür soll er günstiger werden, wenn auch noch nicht klar ist, um wie viel.

Die Zuschauer wünschten sich einen günstigeren Tarif, so Netflix in dem Mitarbeiter-Memo. Ob die Kunden allerdings dabei vielleicht eher an weniger stark steigende Abo-Gebühren gedacht haben, darauf geht der Brief nicht ein.

