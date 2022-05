Sparen bei Tesvor: Saugroboter über 30 % günstiger bei Amazon

ANZEIGE (was ist das?)

Saugroboter müssen kein Vermögen mehr kosten. Die intelligenten Reinigungsmaschinen gibt es inzwischen auch zum Einsteigerpreis. Der beliebte Hersteller Tesvor legt bei zweien seiner Modelle, dem Tesvor M1 und dem Tesvor S6 Turbo, nochmal eine zusätzliche Rabatt-Schippe oben drauf. Noch den ganzen Mai über spart ihr auf die beiden Tesvor-Roboter über 30 Prozent.

Tesvor M1 Staubsaugroboter

Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Apple-Silicon-Chip ähnelt der M1 getaufte Tesvor-Saugroboter optisch seinem Vorgänger X500. Im Inneren findet sich aber so einiges, was aufgefrischt wurde. Mit 4.000 Pa an Saugleistung unterscheidet er sich in Sachen Saugleistung nicht zu höherpreisigen Modellen, was in der unteren Preisklasse nicht unbedingt üblich ist. Mit der so genannten One-Key-Steuerung erkennt der Sauger automatisch, wo er bereits gereinigt hat und wo sich Hindernisse befinden.

Mit einer Batterieladung soll der Tesvor M1 je nach Saugstufe zwischen 80 und 150 Minuten schaffen, was beeindruckende Werte sind. Konfiguriert und gesteuert wird der Sauger über die eigene Tesvor-App. Dort könnt ihr auch Alexa oder den Google Assistant als Sprachassistenten hinzufügen und fortan die Reinigung per Sprache starten.

Der Staubbehälter des Tesvor M1 umfasst 600 ml, was eine angenehme Größe ist. Damit kann man entspannt auch größere Wohnungen saugen, ohne ständig den Behälter leeren zu müssen. Eine dreifache HEPA-Filtration sorgt dafür, dass Mikro-Staubpartikel nicht zurück in die Raumluft abgegeben werden. Bei einem Preis von unter 200 Euro erhält man wirklich jede Menge Funktionen für sehr wenig Geld.

Tesvor M1: 229,00 169,00 Euro (-26 %) mit Code: WAIMEI688

Tesvor S6 Turbo Wischroboter

Der S6 Turbo kommt mit einem Wischpad, das man schon von vielen anderen Robotern kennt. Es befindet sich an der hinteren Unterseite und bindet den Staub, den die Saugerbürste nicht entfernen konnte. Über einen Wassertank, der sich direkt am Sauger befindet, wird der Wischlappen durchgehend befeuchtet. Für eine einfache Handhabung befindet sich der Staubbehälter im gleichen Bauteil wie der Wassertank. Wollt ihr also Wasser nachfüllen, könnt ihr gleichzeitig den Staub entfernen – und umgekehrt.

Ansonsten gleicht der S6 Turbo in vielen Punkten dem M1: So liegt die Saugleistung ebenfalls bei beachtlichen 4.000 Pa und die Laufzeit des 5.200-mAh-Akkus kommt je nach Reinigungsmodus auf bis zu 150 Minuten. Auch der mehrfache HEPA-Filter ist mit von der Partie.

Natürlich ist auch dieser Saugroboter mit Google Assistant und Alexa kompatibel, die man beide in der App aktivieren kann. Die Reinigungsaufgaben könnt ihr in Echtzeit mitverfolgen – auch von unterwegs aus. Geplante Reinigungen oder verbotene Zonen könnt ihr ebenfalls darüber konfigurieren. Merkt der Tesvor S6 Turbo, dass seine Batterie zur Neige geht, tritt er automatisch den Heimweg zur Ladestation an. Beim aktuellen Preis von knapp 260 Euro macht ihr angesichts der effektiveren Reinigung durch das Wischpad absolut nichts verkehrt.

Tesvor S6 Turbo: 379,00 259,00 Euro (-32 %) mit Code: Turbo4099

