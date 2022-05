WWDC 2022: Das ist Apples offizieller Zeitplan

Apple hat heute Abend seinen offiziellen Zeitplan für die WWDC 2022 veröffentlicht. Das Event läuft auch dieses Jahr so ab, wie man es aus den letzten Jahren gewohnt ist. Das heißt: Die WWDC 2022 beginnt wie üblich mit der Keynote, auf der iOS 16 gezeigt wird.

Apple hat am heutigen Abend das offizielle Programm der diesjährigen WWDC 2022 vorgestellt. Die Entwicklerkonferenz beginnt am 06. Juni, das einwöchige Event wird auch in diesem Jahr wieder kfast komplett online abgehalten, nur einige wenige ausgewählte Studenten können die aufgezeichnete Keynote im Apple Park sehen.

So sieht der Fahrplan für die WWDC 2022 aus

Apple wird die WWDC 2022 wie üblich mit der Keynote einleiten, wie ein Blick ins Programm zeigt. Diese steigt um 10:00 Uhr kalifornischer Ortszeit, das ist 19:00 Uhr deutscher Zeit. Auf der Keynote werden iOS 16, macOS 13, watchOS 9 und tvOS 16 vorgestellt.

Die Keynote wird wie üblich auf Apples Website und YouTube übertragen, das Event wurde im Vorfeld aufgezeichnet.

Im weiteren folgt dann die Platform State of the Union, ein Event, das sich vorwiegend an Entwickler richtet und auch nur in der Apple Developer-App und der Website für Entwickler übertragen wird.

Die Veranstaltung geht bereits etwas tiefergehend auf die neuen Features und APIs der neuen Systeme ein. Um 17:00 Uhr folgt dann die Vergabe der diesjährigen Apple Design Awards, eine Auszeichnung, die Apple jedes Jahr einigen aus seiner Sicht besonders gelungenen Apps verleiht.

Die weitere Woche ist dann angefüllt mit vielen Veranstaltungen, Panels und Workshops, in denen Apples Experten den Entwicklern in kleineren Gruppen die Eigenarten des neuen Systems näher bringen. Die Teilnahme an der WWDC ist kostenlos, seit die Veranstaltung nicht mehr in Präsenz abgehalten wird.

