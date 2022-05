Jetzt in Berlin: Today at Apple Creative Studios kommen nach Deutschland

Apple erweitert seine Veranstaltungsreihe Creative Studios, die im Rahmen des Angebots Today at Apple läuft. Mit diesen Kursen möchte Apple benachteiligten Menschen Zugang zu kreativer Schulung geben, etwa Hilfestellung bei der Erstellung von Podcasts.

Apple plant, seine Veranstaltungsreihe Creative Studios zu erweitern, diese läuft unter dem Banner des Kursprogramms Today at Apple. Nun werden die Veranstaltungen auch in Deutschland angeboten, allerdings finden sie nur an einem einzigen Standort in Deutschland statt: In Berlin.

Apple erklärte hierzu in einer heute veröffentlichten Pressemitteilung:

Das erweiterte Programm bietet karriereförderndes Mentoring, Schulungen und Ressourcen in einem breiten Spektrum künstlerischer Bereiche, zu denen jetzt auch völlig neue Bildungsinhalte für App-Design, Podcasting, 3D Audioproduktion und Filmemachen gehören.

Die Veranstaltungen werden in einer weiteren Welle der Erweiterung in noch weitere Städte rund um die Welt gebracht, ein weiterer Standort in Deutschland kommt allerdings nicht dazu.

Kreative Weiterbildung für benachteiligte Menschen

Apples Bestreben ist es nach eigenen Angaben, mit den Creative Studios benachteiligten Menschen Zugang zur Weiterbildung in kreativen Tätigkeiten zu verschaffen. Hierzu schreibt das Unternehmen:

Die Creative Studios Initiative ist entwickelt worden, um junge Menschen zu unterstützen, denen der Zugang zu einer Ausbildung im kreativen Umfeld erschwert ist. Sie bringt Teilnehmer:innen mit Mentor:innen von Apple und mehr als 30 gemeinnützigen Partnern aus der Community zusammen, die sich auf Bereiche wie Bücher und Storytelling, App-Design, Radio und Podcasts sowie Fotografie, Film und TV spezialisiert haben. Die Teilnehmer:innen erhalten praktische Ausbildung, Training und Feedback zu ihren Projekten. Mentor:innen fördern nicht nur die kreativen Fähigkeiten der Teilnehmer:innen, sondern regen sie auch dazu an, darüber nachzudenken, wie sie mit ihren Talenten den sozialen Wandel in ihren Communitys fördern können.

Die Inhalte werden stets von lokalen Künstlern und Kreativen vermittelt.

