Google TV: Neue App als Medienzentrale für Google-Inhalte

Google TV ist jetzt auch auf dem iPhone verfügbar. Die Anwendung löst die alten Play Video-Apps ab. Nutzer können mit der Anwendung ihre Serien und Filme auf dem iPhone verwalten, allerdings sind sie auch weiter Einschränkungen unterworfen.

Apple-Nutzer können ab sofort die neue Google TV-App nutzen. Mit dieser Anwendung bringt Google einen neuen, zentralen Inhalte-Hub für die eigenen Medien auf das iPhone und iPad. Google TV löst die Play Filme-Apps ab und erlaubt eine zentrale Nutzung und Verwaltung von Serien und Filmen, die bei Google gekauft wurden.

Darüber hinaus können Nutzer mit der Google TV-App ein Google TV steuern, indem die App die Fernbedienung wird. Auch können sie Passwörter für Onlinedienste per Smartphone schneller und bequemer eingeben.

Einschränkungen bleiben allerdings

Was nicht geht, ist indes der Erwerb von Filmen oder Serien, das muss am Computer gemacht werden, ein Zugeständnis an Apple, Google möchte nicht die 30% Provision an den App Store-Betreiber zahlen.

Google schreibt zur Google TV-App:

Mit der Google TV App, die die Play Filme & Serien App ersetzt, findest du dein Lieblingsprogramm aus allen deinen Apps an einem einzigen Ort und kannst es dort ansehen und streamen. Google TV bietet unter anderem Folgendes:

Filme und Serien ganz nach deinem Geschmack

Du hast die Möglichkeit, nach Filmen und Serienfolgen aus deinen verschiedenen Streaming-Apps zu stöbern – alles an einem Ort und sortiert nach Themen und Genres. Dank der personalisierten Empfehlungen und aktueller Trends kannst du bei Diensten, auf die du Zugriff hast, neue Inhalte noch leichter entdecken. So findest du ganz einfach heraus, in welcher Streaming-App ein bestimmter Titel verfügbar ist.

Eine Liste mit allen deinen Entdeckungen erstellen

Du kannst Filme und Serien, die dich interessieren, zu deiner Merkliste hinzufügen, um den Überblick zu behalten und sie dir später anzusehen. Deine Merkliste ist auf allen deinen Geräten verfügbar – so kannst du Filme und Serien auch über deinen Fernseher, dein Smartphone oder über den Browser auf deinem Laptop hinzufügen.

Deine Lieblingsprogramme unterwegs nutzen

Nimm deine Empfehlungen, Mediathek und Merkliste einfach mit und greif darauf zu, egal wo du bist – ob unterwegs oder im Zimmer nebenan. Du kannst direkt auf dein Mobilgerät streamen oder deine bereits gekauften Inhalte aus deiner Mediathek zur Offlinewiedergabe herunterladen.

Smartphone als Google TV- oder Android TV-Fernbedienung verwenden

Dank der in die App integrierten Fernbedienung kannst du einen Film oder eine Serienfolge anmachen, selbst wenn die Fernbedienung mal wieder nirgends zu finden ist. Außerdem lassen sich komplizierte Passwörter, Filmtitel oder Suchbegriffe auf deinem Google TV- oder einem anderen Android TV-Gerät über die Tastatur deines Smartphones schneller und einfacher eingeben.

Ähnliche Beiträge