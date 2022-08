Vorbereitung für Werbung: WhatsApp will Status-Posts in Chats zeigen

WhatsApp möchte die Posts aus dem Status in Zukunft auch in der Chat-Liste anzeigen. Diese Neuerung würde es auch erleichtern, Werbeanzeigen dort zu platzieren, wie es im Facebook Messenger bereits lange üblich ist. Die Änderung wird derzeit in der Beta von WhatsApp getestet.

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion für den Status, die Adaption der Stories von Snapchat, die der Messenger bietet, seit der Plan von Meta, Snapchat zu kaufen, vor Jahren gescheitert ist.

In Zukunft sollen Nutzer die Status-Posts ihrer Kontakte auch in der Chat-Liste zu sehen bekommen, diese Änderung testet WhatsApp aktuell in einer Beta, wie sich anhand entsprechender Screenshots zeigt. Diese ist zwar für Android, die Neuerung wird allerdings sicher auch unter iOS ausgerollt werden.

Mehr Akzeptanz für Werbung in WhatsApp

Derzeit wird diese neue Darstellung von Status-Posts nur einigen wenigen ausgewählten Beta-Testern von WhatsApp angeboten, in Zukunft sollen sie allerdings alle Nutzer erhalten. Aktuell können die Nutzer auch noch wählen, ob sie die Status-Posts in der Chat-Liste angezeigt bekommen wollen, oder lieber nicht, diese Wahlmöglichkeit dürfte zukünftig aber entfallen.

Denn perspektivisch sucht Meta nach einer Möglichkeit, auch in WhatsApp Werbung auszuliefern, nachdem man diesen Weg im Facebook Messenger schon lange geht. Die Facebook-Plattform erwirtschaftet ihren Umsatz ohnehin seit ihrer Gründung ausschließlich über Werbeanzeigen. Wann die neuen Status-Darstellungen für alle Nutzer ausgerollt werden, ist noch nicht klar.

Was haltet ihr von der möglichen Änderung?

Ähnliche Beiträge