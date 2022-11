Offiziell: WhatsApp gibt Startschuss für Communitys und weitere Features

WhatsApp hat heute offiziell den Start neuer Funktionen angekündigt. Highlight der neuen Funktionen ist das Community-Feature, mit dem sich mehrere Gruppen unter einem Dach organisieren lassen. Außerdem können Gruppen und Videokonferenzen jetzt größer werden.

Communitys wie Nachbarschaften, Eltern an einer Schule und Firmen können jetzt mehrere Gruppen an einem Ort zusammenbringen, um Gruppenunterhaltungen auf WhatsApp zu organisieren. So gehts: Tippe auf den Reiter für neue Communitys in deinen Chats; diesen findest du bei Android oben und bei iOS unten im Bildschirm. Dort kannst du dann eine neue Community erstellen oder bereits bestehende Gruppen hinzufügen.

Sobald du in einer Community bist, kannst du einfach zwischen bereits bestehenden Gruppen wechseln, um dir alle notwendigen Informationen zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu holen. Admins können außerdem wichtige Updates an alle in der Community senden.

Features werden Stück für Stück ausgerollt

Auch die neuen Umfragen in Gruppen werden bald eingeführt. Zudem können Gruppen nun bis zu 1024 Teilnehmer und Videogespräche bis zu 32 Teilnehmer haben.

Die Neuerungen werden zwar ab heute eingeführt, das geschieht aber nicht auf einen Schlag. Tatsächlich soll es Monate dauern, bis alle Nutzer die neuen Features haben, wir können sie in der Redaktion noch nicht entdecken.

