Warnungen im Notfall: Cell Broadcast funktioniert jetzt auf dem iPhone

Apple unterstützt ab sofort auch Cell Broadcast. Mit diesem Dienst lassen sich kurze Nachrichten an alle Geräte in einer Funkzelle senden. Cell Broadcast stammt aus den Anfangstagen des Mobilfunks, nun aber wird der Dienst in der Hauptsache für die Alarmierung in gefährlichen Notlagen genutzt.

Apple hat die Unterstützung für Cell Broadcast in iOS aktiviert. Der Dienst wird vom System prinzipiell schon länger unterstützt, es fehlten nur die Einstellungen zur Anpassung der Präferenzen. Diese finden sich jetzt in den Einstellungen unter Mitteilungen, wo ist ganz nach unten scrollen müsst.

Apple unterstützt Cell Broadcast unter iOS 16.0 aufwärts sowie in iOS 15.7, das noch parallel zu iOS 16 weiter gepflegt wird.

Das leistet Cell Broadcast im Notfall

Mit dem CB-Dienst kann eine Nachricht an alle Mobilfunkggeräte gesendet werden, die in einer Funkzelle eingebucht sind. So lassen sich etwa regionale Nachrichten senden, in den frühen Tagen des Mobilfunks wurden auf diesem Wege etwa lokale Meldungen, Börsenkurse oder Wetterdaten übermittelt. Hierzu musste der Kunde eine bestimmte Kanalnummer abonnieren, vergleichbar mit den Nummern von Videotexttafeln.

So vielfältig ist das Angebot heute nicht mehr: In den Einstellungen von iOS kann nur noch eingestellt werden, ob Meldungen bei extremer Gefahr, Gefahrenmeldungen und Testwarnungen empfangen werden sollen. Die ersten beiden Meldungstypen sind standardmäßig aktiviert, die Testwarnungen nicht.

Anfang Dezember wird erstmals eine bundesweite Testsendung über Cell Broadcast angestrebt. Ob die Alarmierung tatsächlich einen Großteil der in Deutschland genutzten Smartphones erreichen wird, muss sich noch zeigen. Bei früheren Warntagen erwiesen sich Notfall-Apps wie NINA als hoffnungslos überfordert. In einem echten Notfall hätten Behörden die Bevölkerung über diese Kanäle nicht rechtzeitig erreicht. Nähere Informationen zu Cell Broadcast findet ihr hier auf dern Seiten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

