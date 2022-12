WhatsApp schaltet Umfragen in Chats frei und bringt verbesserte Videoanrufe

Die letzte Aktualisierung von WhatsApp schaltete eine Funktion für alle Nutzer frei, die einigen Anwendern bereits angezeigt worden war, sich allerdings noch nicht nutzen ließ. Ab sofort könnt ihr Umfragen in Chats und Gruppen nutzen. Darüber hinaus wurden Verbesserungen bei Videoanrufen vorgenommen.

WhatsApp führt neue Features zumeist nach einer längeren Beta für alle Nutzer ein. Zuletzt war es allerdings auch für Nutzer der offiziellen Version oft so, als nutzten sie eine Beta. So war die Option zum Erstellen von Umfragen in Chats und Gruppen zwar für viele Nutzer bereits zu sehen, die erstellten Umfragen wurden allerdings bei den Empfängern nicht angezeigt.

Auch die Einführung der neuen Community-Funktion erstreckte sich von ihrer erstmaligen Ankündigung im Blog über Wochen und Monate. Während diese Funktion allerdings bei vielen Nutzern zuletzt schon verfügbar war, wurde sie erst jetzt von WhatsApp in den Release Notes angekündigt, ebenso wie die Umfragen.

Umfragen bei WhatsApp sind jetzt für alle Nutzer live

Die jüngste Aktualisierung von WhatsApp für iOS macht nun beide neuen Features offiziell, nachdem die Communities zuvor nur per Blog-Post angekündigt worden waren.

Die neuen Umfragen sollten jetzt ebenfalls für alle Nutzer funktionieren, zumindest konnten wir das Feature erfolgreich mit mehreren Accounts testen. Neu ist auch eine optimierte Oberfläche für Videoanrufe. WhatsApp schreibt in den Notizen zum Update der App für iOS:



• Jetzt neu: Communitys – Hier kommen zugehörige Gruppen an einem Ort zusammen. Du kannst in Communitys Ankündigungen senden, neue Gruppen erstellen und bestehende Gruppen zusammenführen. Im Communitys-Reiter kannst du direkt loslegen.

• Ab sofort kannst du in deinen Chats Umfragen erstellen und senden. Tippe dazu einfach auf das „+“ und wähle „Umfrage“ aus.

• Gruppen-Videoanrufe mit neuer Bedienoberfläche sind jetzt mit bis zu 32 Teilnehmenden möglich.