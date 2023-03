Apple Music Classical kommt | Kommt Touch ID zurück? | Neue Macs vor der Tür – Apfelplausch 282!

Sponsor AIRPODS DOKTOR: exklusiv -10 % mit dem Code „APFELPLAUSCH“

Na, das war mal eine Überraschung: Apple Music Classical kommt. Der Dienst wurde tatsächlich gestern angekündigt, wir sprechen natürlich ein wenig darüber. Wer aber fürchtet, uns können die iPhone-Gerüchte ausgehen, braucht nicht bange zu sein. – willkommen zum Apfelplausch 292.

Diese Sendung beginnen wir…nicht mit den aktuellen Zahlen der Dienstagsziehung, sondern mit der aktuellen Ziehung aus unserem Postkasten, da gab es eine beunruhigende Zuschrift.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:02:50: Hörerpost: iCloud löscht einfach so Dateien | iPhone ohne SIM-Schacht

Hörerpost: iCloud löscht einfach so Dateien | iPhone ohne SIM-Schacht 00:15:40: Apple Music Classical angekündigt

00:28:40: iPhone 15 Gerüchte der Woche

01:08:00: Neues zu Touch ID unter dem Display

Neues zu 01:17:50: Mac-Gerüchte: MacBook Air 15, iMac M3 und Co. vor dem Start dieses Jahr

Apple startet einen neuen Dienst

Apple hat also tatsächlich geliefert: Apple Music Classical ist zwar noch nicht da, aber zumindest angekündigt. Lukas freut sich darauf, einige von euch auch. Wir sprechen ein wenig über diese Entwicklung.

Gerüchte ums iPhone 15

Das iPhone 15 wird wohl allerhand Neuerungen mit sich bringen, die zeigen sich vermutlich vor allem an den veränderten Lautstärketasten, wir sprechen darüber, was da wohl kommt. Außerdem ist es auf den ersten Blick wenig überraschend, dass das Standard-iPhone 15 wohl kein 120 Hz haben wird.

Ist Touch ID noch nicht tot?

Touch ID ist seit gefühlten Ewigkeiten aus dem Top-iPhone verschwunden. Das muss allerdings nicht bis in alle Ewigkeit so bleiben, wir sprechen über ein weiteres Patent, das ein Touch ID unterm Display beschreibt.

Neue Macs im Anflug?

Apple bringt drei Macs in diesem Sommer – drei Macs? Was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir in der zweiten Hälfte der Sendung, in der wir zum Ende noch kurz auf die Frage kommen, was wird eigentlich mit dem iMac? Ich darf euch wie üblich viel Spaß beim Hören wünschen.

