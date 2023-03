Jetzt vorbestellen: iPhone 14 in Gelb mit o2-Vertrag ab 1 Euro Zuzahlung

Der Frühling erwacht so langsam, buntere Farben kehren zurück. Apple nimmt dies zum Anlass für einen neuen Anstrich fürs iPhone 14. Und mit o2 könnt ihr das Ganze mit einem sehr interessanten Deal kombinieren.

Das iPhone 14 und 14 Plus jetzt in Gelb sichern

Ab heute lässt sich das iPhone 14 und 14 Plus in Gelb vorbestellen. Das Gelb löst dabei das Grün aus dem Frühling 2022 ab und wird wahrscheinlich wieder nur bis zum Herbst des Jahres offiziell vertrieben werden. Hier könnt ihr euch also einen Hauch Exklusivität sichern. Die Ausstattung ist dabei wohlbekannt, weswegen wir gleich zu den Angeboten von o2 kommen. In zwei Tarifen habt ihr nämlich die Möglichkeit, euch das Gerät für nur 1 Euro Zuzahlung zu sichern.

O2 Unlimited Max

Für manche der wohl attraktivere der beiden Tarife ist der Unlimited Max, der euch die nachfolgend gelisteten Leistungen anbietet:

Unlimiertes Datenvolumen mit max. 500 Mbit/s (LTE/5G

Telefonie-Flat in alle dt. Netze (ausgenommen Sonder- und Servicerufnummern

SMS-Flat in alle dt. Netze

O2 Live TV Paket L WOW-Ticket und waipu.tv mit einem Preisnachlass von bis zu 179 Euro abonnieren

iPhone 14 mit 128 GB Speicher in der neuen Frühlingsfarbe für nur 1 Euro Anzahlung

Monatlicher Grundpreis 59,99 Euro mit 36 Monaten Laufzeit

→ Zu allen Tarifangeboten

O2 Free Boost M

Die Alternative zu dem Unlimited Max wäre der o2 Free Boost M, der zudem monatlich etwas günstiger ist. Folgende Leistungen stehen euch zur Verfügung

20 + 20 GB Datenvolumen mit max. 300 Mbit/s

Telefonie-Flat in alle dt. Netze (ausgenommen Sonder- und Servicerufnummern

SMS-Flat in alle dt. Netze

Connect-Option für bis zu 10 Geräte

Phone 14 mit 128 GB Speicher in der neuen Frühlingsfarbe für nur 1 Euro Anzahlung

Monatlicher Grundpreis 44,99 Euro

Wie gesagt: Das Angebot hält zwei weitere Aktionen für euch bereit. Einmal entfällt für beide Tarife der Anschlusspreis für alle Neukunden. Noch besser gefällt uns jedoch, dass das iPhone 14 Plus in der neuen Frühlingsfarbe Gelb ebenfalls für nur 1 Euro Zuzahlung erhältlich ist.

→ Zu den Tarifangeboten

Die Vorteile bei 02

Zunächst entfällt für beide Tarife der Anschlusspreis für alle Neukunden. Noch besser gefällt uns jedoch, dass auch das iPhone 14 Plus in der neuen Frühlingsfarbe Gelb für nur 1 Euro Zuzahlung erhältlich ist. Damit bekommt ihr ganz fair die für euch passende Größe. Mit o2 bekommt ihr das von Connect mit „sehr gut“ bewertete Mobilfunknetz. Die Note 1,7 kann sich mittlerweile wirklich sehen lassen. Gerade deshalb ist der Preis in diesen Bundles spannend!