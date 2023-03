Preisschock: Wird das iPhone 15 Pro unbezahlbar?

Wird das iPhone 15 Pro deutlich teurer als das aktuelle Modell? Die Sorge steht im Raum, befeuert durch asiatische Analysten und Beobachter, allerdings wurde dies auch schon im vergangenen Jahr vermutet und bewahrheitete sich zumindest in Dollar beim iPhone 14 nicht.

Dass uns das iPhone 14 Pro so schrecklich teuer erscheint, ist vor allem ein Ergebnis von Apples recht unverfrorener Preiskalkulation der Europreise, denn in den USA hat das Unternehmen die Preise zuletzt nicht angehoben, auch wenn das im Vorfeld erwartet worden war.

DAs könnte nun aber anders werden: Für das iPhone 15 / Pro sehen Beobachter eine ganze Reihe neuer Features und auch neue Designs voraus, in der Vergangenheit immer ein guter Grund für Apple, an der Preisschraube zu drehen. Das Pro Max-Modell kommt dem Vernehmen nach gar in einem Titangehäuse, was ein Feature sein könnte, das Apple sich gut bezahlen lässt, wenn man die Apple Watch-Modelle in Titangehäusen als Referenz hernimmt.

Kommt der Preisschock beim iPhone 15 Pro?

Entsprechend gingen zuletzt erneut Spekulationen durch chinesische soziale Medien, wonach Apple beim iPhone 15 Pro / Pro Max noch einmal deutlich mehr zulangen könnte, wie schlimm es werden soll, geht daraus freilich nicht hervor.

Auch der Beobachter Jeff Pu erklärte in einer Notiz für Investoren, er rechne mit einem Preisanstieg bei den Pro-Modellen. Das Ziel Apples könnte es sein, die iPhone 14-Standardmodelle stärker abzugrenzen. Wenn diese dann auch attraktiver werden würden, wären sie allgemein eher eine Kaufempfehlung für etwas preisbewusstere Kunden.