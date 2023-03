Fußball: Apple TV+ könnte um britische Top-Spiele mitbieten

Apple möchte womöglich ins britische Fußballstreaming einsteigen. Das Unternehmen soll daran interessiert sein, die Rechte an Spielen der britischen Premier League zu erwerben. Dadurch dürfte Fußball für alle teurer werden.

Apple wird in Zukunft womöglich auch in Großbritannien Fußball übertragen. Das Unternehmen soll an den Rechten für Partien in der Premier League sowie einigen niedrigeren Spielkassen interessiert sein, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Quellen, die mit den Vorgängen vertraut sind.

Wird Fußballstreaming bald teurer?

Die aktuellen Rechte laufen noch bis ins Jahr 2025, dann werden die Karten neu gemischt. Aktuell halten Amazon, Sky und BT Sport die Rechte an den Spielen der Premier League. Diese sind derzeit kombiniert rund 5,1 Milliarden britische Pfund wert. Sollte ein dritter Spieler auf der Bühne erscheinen, ist mit einem deutlichen Preisauftrieb zu rechnen, der dann von den Anbietern mit großer Wahrscheinlichkeit an die Endkunden weitergegeben werden wird.

Apple hat zuletzt sein Portfolio an hochwertigen Sportveranstaltungen deutlich ausgeweitet, der Streamingdienst von Apple zeigt inzwischen amerikanischen Baseball und Fußball und ist an der NFL interessiert, der weltweit wohl einträglichsten Liga. Auch war schon die Überlegung diskutiert worden, in Zukunft ebenso deutsche Bundesligaspiele zeigen zu wollen. Prime Video hat hier schon vorgelegt und zeigt seit einigen Jahren regelmäßig europäischen Spitzenfußball mit deutscher Beteiligung für seine Prime-Kunden, was immer wieder eine gewisse Kundenbindungswirkung entfaltet. Es ist deutlich, dass Apple sich von seinen eingekauften Sportrechten ähnliche Effekte verspricht, inwieweit diese wirken, ist aber nicht erkennbar. Die Marktanteile von Apple TV+ sind nach wie vor minimal.