Account-Sharing kostenpflichtig: Disney+ führt Mehrkosten für weitere Zuschauer ein

Disney+ geht nun ebenfalls gegen das Teilen von Accounts vor und führt eine kostenpflichtige Option für zusätzliche Nutzer ein, die nicht im selben Haushalt leben. Personen, die außerhalb des Haushalts des Hauptabonnenten Disney+ nutzen, müssen künftig einen Aufpreis zahlen.

Kosten für zusätzliche Mitglieder

Mittlerweile stehen auch die Preise für die Zusatzmitglieder fest. Für Nutzer, die Disney+ mit Werbung abonniert haben, fallen monatlich fünf Euro pro zusätzlichem Mitglied an. Bei den Standard- und Premium-Abos beträgt der Preis sechs Euro pro Monat.

Weitere Einschränkungen

Zusätzlich gibt es einige Einschränkungen bei der Nutzung. So kann ein Nutzer nur eine Person als Zusatzmitglied hinzufügen, was weniger ist als die erlaubte Anzahl bei Netflix. Außerdem darf das zusätzliche Mitglied nur auf einem Gerät gleichzeitig streamen. Falls gewünscht, kann das Zusatzmitglied sein Profil in ein vollwertiges Abo umwandeln und es somit aus dem bestehenden Account herauslösen – eine Funktion, die ebenfalls von Netflix bekannt ist.

Diese neue Regelung ist bereits in den USA sowie in mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, verfügbar. Ob Disney+ bereits verstärkt gegen das unerlaubte Teilen von Accounts vorgeht, ist derzeit nicht klar. Sollte dies der Fall sein, könnte der Vorgang ähnlich wie bei Netflix ablaufen: Nutzer werden durch Einblendungen darauf hingewiesen und müssen zur Verifizierung einen Code eingeben, der an die registrierte E-Mail-Adresse geschickt wird. Weitere Details zu den neuen Regeln finden sich hier in einem entsprechenden Blog-Eintrag.