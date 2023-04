iPhone 15 Pro: Neue Solid-State-Tasten haben keine Probleme mit Hüllen und Handschuhen

Apple wird das iPhone 15 Pro wohl mit neuen, nicht physischen Tasten zur Steuerung der Lautstärke ausstatten. Auch die Power-Taste soll ein haptischer Button sein. Sorgen, dass diese neuen Tasten sich nicht mehr betätigen lassen, wenn das iPhone in einer Hülle steckt, scheinen aber unbegründet zu sein. Auch Handschuhe sollen kein Problem darstellen.

Das iPhone 15 Pro wird wohl mit neuen, nicht physischen Seitentasten erscheinen. Diese Solid-State-Tasten sollen mit einer Art Force Touch-Mechanismus funktionieren, welche interessanten Anwendungen sich daraus ergeben könnten, hatten wir neulich berichtet. Doch die erwarteten nicht physischen Tasten sorgten auch schon für Bedenken, so sorgen sich einige Anwender etwa darum, wie die Tasten bedient werden sollen, wenn das iPhone in einer Hülle steckt.

Keine Probleme mit Hüllen oder Handschuhen

Von dem Leaker, der zuletzt neue Einblicke zu den iPhone 15 Pro-Bedienelementen teilte und auch schon aus dem letzten Herbst als Lieferant zuverlässiger Infos bekannt ist, gibt es nun auch zusätzliche Details zu den Eigenschaften der neuen Solid-State-Tasten.

Diese sollen in der Empfindlichkeit so eingestellt werden können, dass sie sich auch mit Handschuhen bedienen lassen. Auch die Nutzung in einer Hülle soll kein Problem sein, in diesem Zusammenhang wird erwartet, dass Apple die Hersteller der Cases im Vorfeld mit Spezifikationen versorgt, die es ihnen ermöglicht, ihre Hüllen so zu gestalten, dass sie mit dem neuen Modell funktionieren.

Nur das iPhone 15 Pro soll die neuen Tasten erhalten, die Standardmodelle indes dürften nach wie vor mit physischen Tasten ausgestattet sein. Alle vier erwarteten neuen iPhones werden wohl im Herbst zur üblichen Zeit vorgestellt.