WhatsApp lässt euch bald euren Status automatisch auf Facebook und Instagram posten

WhatsApp arbeitet an der Einführung einer neuen Komfortfunktion für den Status. In Zukunft können Nutzer ihren Status auf Wunsch auch automatisch in Facebook und Instagram posten, derzeit erfordert dies noch einige zusätzliche Klicks.

WhatsApp arbeitet an der Implementierung eines neuen Features, an dem besonders Social Media- und Foto-freudige Nutzer ihren Spaß haben werden. Ein Posting im Status soll sich schneller und bequemer mit den restlichen „Freunden“ im „sozialen Netzwerk“ teilen lassen.

Wer aktuell seinen WhatsApp-Status mit Facebook teilen möchte, kann das zwar tun, WhatsApp schickt den Nutzer dann aber in die Facebook-App, wo er den Post wie üblich noch einmal separat teilen muss, das soll bald schneller gehen.

WhatsApp lässt den Status bald automatisch auf Facebook und Instagram posten

In der aktuellen Beta von WhatsApp 2.23.7.75 wird sichtbar, wie WhatsApp den Nutzern in Zukunft Arbeitsschritte abnehmen möchte. Dann kann der Anwender einstellen, dass ein Status automatisch auch in anderen Netzwerken geteilt wird.

Zuerst unterstützt wird wohl Facebook, später wird aber wohl auch Instagram hinzukommen. Standardmäßig landen die Posts in den Stories von Facebook und Instagram, wo sie, wie auch bei WhatsApp, auch 24 Stunden automatisch verschwinden.

Wann diese neue Funktion in WhatsApp Einzug halten wird, ist noch nicht klar, es kann allerdings noch einige Zeit dauern.

Meta kann auf diesem Wege zusätzlichen User generated Content in seine übrigen Netzwerke holen.