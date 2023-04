Wochenendunterhaltung? – APFELPLAUSCH 289 über iOS 17 Last Minute Gerüchte und Apple interne Siri Fails

Die WWDC rückt näher und die Brille – das Headset – wird immer öfter Thema bei uns, so auch heute. Daneben haben wir aber auch das iPhone 15 Pro, ein bisschen Mac und ein bisschen Siri im Programm – willkommen zum Apfelplausch 289.

Und auch diese Ausgabe beginnen wir mit ein bisschen Hörer-Post, nicht allzu lange diesmal, die letzten Wochen gab es ja recht viele Sendungen in rascher Folge, dann starten wir auch schon ins Geschehen.

Apfelplausch hören

Inhalt

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:02:10: Hörerpost: Bugs auf iOS und macOS

Hörerpost: Bugs auf iOS und macOS 00:12:40: iOS 17: Details zu neuen Apps und Funktionen

iOS 17: Details zu neuen Apps und Funktionen 00:26:00: iPhone 15 (Pro): neue Leaks zeigen ganzes Design mit Active Button

00:33:20: Drei neue Macs kommen

Drei neue Macs kommen 00:35:00: Ihr sucht einen Job im Bereich Werbung, Marketing und Technik?

00:36:20: 42-Zoll-Monitor von Apple?

42-Zoll-Monitor von Apple? 00:40:10: Apples Headset vor Start: mit externem Akku?

Apples Headset vor Start: mit externem Akku? 00:52:45: Gerüchte der Woche: WhatsApp auf mehreren Smartphones | ARM baut eigene Chips | Inside Siri | iMessage auf Windows

Interesse an Marketing, Werbung und Technik?

Dann könnte die aktuelle Jobbeschreibung der Wordsmattr GmbH, der Werbeagentur von Lukas, sehr gut passen. Schaut gerne mal auf Indeed vorbei oder meldet euch bei mail [ätt] wordsmattr.io.

Ausblicke auf iOS 17

iOS 17 wirft aktuell auch schon seine Schatten voraus und hier deuten sich unter anderem einige Neuerungen etwa in der Wallet- und der Wo ist-App an. Für manche von uns interessanter ist vielleicht die angeblich geplante neue Journal-App von Apple. Ob wir wollen, dass iOS 17 uns sagt, wie wir uns fühlen, fragt sich dagegen.

Interessante iPhone 15-Bilder

Genauer gesagt das mutmaßliche iPhone 15 Pro zeigen einige neue Renderings, die Lukas ganz begeistern. Das iPhone 15 Pro kommt womöglich tatsächlich mit einem Action-Button.

Ein bisschen Mac und Display

Drei neue Macs tauchten zuletzt in Unterlagen von Apple auf, die dürften irgendwann in diesem Jahr vorgestellt werden. Deutlich länger müssen Kunden dagegen wohl auf zwei mutmaßliche neue OLED-Displays warten, hier steht jede Neuvorstellung aktuell noch in den Sternen.

Das stromhungrige Apple-Headset

Zwei Stunden Laufzeit mit einem externen Akku soll das Apple-VR-Headset bloß bieten. Klar, dass wir darüber reden müssen. Wenn es stimmt, wäre das ein wenig wenig, finden wir. Allerdings, auch in diesem Fall dürfte das Produkt auf jeden Fall seine Käufer finden, auch wenn es keine Millionen sind.

Siri – eine Geschichte des Scheiterns?

So liest sie sich zumindest, die Aufarbeitung der letzten Jahre Siri-Entwicklung. Wenn auch nur die Hälfte davon stimmt, was wir in der Sendung kompakt zusammenfassen, ist auch nur zu verständlich, wieso es mit der Apple-Assistentin so oft klemmt.

Wie immer darf ich euch viel Spaß beim Zuhören wünschen.