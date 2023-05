Echt groß: Bilder sollen iPhone 16 Ultra zeigen

Das iPhone 15 ist noch nicht da, das iPhone 16 erst recht nicht, dennoch können wir bereits einen kurzen Blick auf beide kommenden Modelle werfen und das sogar im Vergleich. Exklusive Bilder, die einer Tech-Seite zugespielt wurden, sollen zeigen, wie es mit dem iPhone weitergeht. Ein wenig Skepsis ist freilich nicht verkehrt.

Wer kein ausgesprochener Fan von wolkigen Spekulationen über Produkte der ferneren Zukunft ist, wird dieser Meldung vielleicht nicht viel abgewinnen können: Denn nachfolgend wollen wir nicht nur über das iPhone 15 sprechen, das noch gar nicht auf dem Markt ist, sondern dieses gleich noch mit dem iPhone 16 Ultra vergleichen, das – wenn überhaupt – erst nächstes Jahr erscheinen wird.

Bei dem folgenden Ausblick geht es auch weniger um konkrete Spezifikationen, sondern mehr um die grobe Richtung, in die sich das iPhone entwickeln dürfte.

Apple macht das iPhone größer

Denn aus verschiedenen Quellen war in den letzten Wochen übereinstimmend zu vernehmen, dass Apple an noch größeren iPhones arbeite. Die Displaygröße werde 2024 auf knapp sieben Zoll steigen, so wird derzeit gemutmaßt.

Wie ein solches iPhone 16 Ultra aussehen könnte, zeigt eine Darstellung, die der Seite 9to5Mac exklusiv überlassen wurde, sie stammt aus einer Quelle, die von der Seite als bedingt verlässlich erachtet wird.

Dieser Abbildung nach ist das iPhone 16 Ultra zwar ein wenig größer, aber nur unwesentlich breiter als aktuelle Modelle, was gut für die Handhabbarkeit ist.

Die Abmessungen des iPhone 16 Ultra betragen dieser Prognose nach:

Breite: 77,2 mm

Höhe: 165,0 mm

Bildschirmgröße: 6,9 Zoll.

Das iPhone 15 Pro Max käme hiernach auf Abmessungen von 76,2 *159,3 mm bei einer Diagonale von 6,7 Zoll.

Was dran ist an dieser Behauptung, zeigt sich in zwei Jahren. Derzeit wird zudem vermutet, dass das iPhone 16-Lineup das Periskop-Kamerasystem in beide Highend-Modelle bringen wird.