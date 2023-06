iOS 17: Dieses nützliche Feature räumt eure SMS auf

Apple hat in iOS 17 eine nützliche Funktion eingebaut, die die Flut an automatischen SMS eindämmen kann, die wir häufig von Onlinediensten oder Banken bekommen. Diese werden auf Wunsch in Zukunft nach der Verwendung gelöscht.

iOS 17 hat eine nützliche Funktion für die Nachrichten-App eingeführt, die es dem Benutzer ermöglicht, seinen SMS-Eingang von Einmal-Authentifizierungscodes, die oft von Banken und Online-Dienste zugesandt werden, freizumachen. Durch Aktivierung der entsprechenden Option in den Passwort-Einstellungen können automatisch ausgefüllte Codes gelöscht werden. Diese Option kann auf alle Nachrichten angewendet werden, die zuvor mit der automatischen Ausfüllhilfe von iOS eingegeben wurden.

iOS 17 räumt auch Mailbox auf

Neu in iOS 17 ist auch die Möglichkeit, Verifizierungscodes aus eingehenden E-Mails zu extrahieren und zu entfernen. In einem ausführlichen Artikel haben wir die neuen Funktionen von iOS 17 zusammengefasst, hier lest ihr alle wichtigen Details.

Die erste Beta-Version von iOS 17 ist bereits für registrierte Entwickler verfügbar, ihr solltet das neue System allerdings nicht auf einem produktiv genutzten Gerät testen. Die finale Version von iOS 17 wird im Herbst für alle Nutzer veröffentlicht, deren iPhone mit der neuen Software kompatibel ist. Apple hat den Support für drei iPhone-Modelle gestrichen, hier lest ihr mehr darüber, welche Modelle das Update nicht mehr bekommen.