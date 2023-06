iOS 17 lässt euch jetzt auch Notizen untereinander verlinken

Andere Notizen-Apps können es schon lange, jetzt zieht auch iOS nach, ebenso wie der Mac. Nutzer können mit den neuen Hauptversionen auch Links auf andere Notizen setzen und so ihre Wissensbasis besser managen.

Die kommende iOS-Version 17 von Apple bringt eine nützliche Neuerung in der Notizen-App mit sich. Nutzer können nun ihre Notizen untereinander verlinken, was die Organisation und Navigation durch die Notizen erleichtert. Diese Funktion fehlte bislang in der offiziellen Notizen-App von Apple, während andere Anbieter sie bereits seit längerem anbieten. Die Verlinkung von Notizen erfolgt durch Einfügen eines Links direkt in die Notizen. Man kann den Link benennen und aus einer Liste eigener Notizen auswählen.

Notizen lassen sich am Mac etwas leichter verlinken

Ein Entwickler hat notiert, dass diese Neuerung noch nicht so einfach zu bedienen ist wie bei anderen Apps und dass die Umsetzung am Mac etwas besser gelöst ist, wo man stattdessen einen Dialog öffnen kann. Hier wird ein Link an der gewünschten Stelle durch den Befehl CMD + K oder aus dem Bearbeiten-Menü heraus eingefügt.

Obwohl das Verlinken von Notizen nur eine Funktion von vielen ist, die in iOS 17 eingeführt werden, ist sie dennoch ein praktisches Feature für Nutzer, die es gerne verwenden möchten. iOS 17 wird im Herbst für alle Nutzer verfügbar sein und ist derzeit als erste Beta-Version für Entwickler erhältlich. Die Public Beta wird im Juli für interessierte Nutzer vorgestellt.