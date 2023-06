News für Kunden: WhatsApp führt neue Info-Kanäle ein

WhatsApp hat mit der Einführung einer neuen Funktion begonnen, die sich vor allem an Unternehmen und Vereine richtet. Mit den neuen Kanälen können News und Medieninhalte an Kunden geschickt werden, etwa um über neue Angebote zu informieren. Der Kanalbetreiber erhält dabei keine persönlichen Infos über die Abonnenten.

WhatsApp hat begonnen, eine neue Funktion einzuführen, die darauf abzielt, Unternehmen und Organisationen eine weitere Möglichkeit zu bieten, ihre Kunden und Mitglieder zu erreichen. Das neue Feature erlaubt es, Kanäle zu erstellen und daraufhin aktuelle Informationen sowie Neuigkeiten an die Follower des Kanals zu senden. Die persönlichen Daten der einzelnen Follower, wie Telefonnummern bleiben privat, ebenso erhalten die Nutzer keine umfassenden Informationen des Kanalbetreibers, so WhatsApp in seiner Ankündigung.

News in Text und Bild für Verbraucher

Die Kanäle bieten eine breite Palette an Möglichkeiten, da sowohl Texte als auch Fotos, Sticker und andere Inhalte an die Follower gesendet werden können. Diese neue Funktion stellt somit eine vielversprechende Plattform für lokale Geschäfte oder Vereine dar, so WhatsApp.

WhatsApp fasst die verfügbaren Kanäle in einem Katalog zusammen, der in einem neuen News-Bereich erscheinen wird. Die Kanalbetreiber können selbst entscheiden, ob sie in dem Katalog erscheinen möchten oder nicht.

Zu Beginn sind die Kanäle nur in Kolumbien und Singapur verfügbar, aber WhatsApp plant, das Feature in den kommenden Monaten auch auf anderen Märkten einzuführen. Die Kanäle werden zunächst allerdings nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt sein und der Verlauf wird 30 Tage bei WhatsApp gespeichert werden. Es ist jedoch geplant, dass später weitere Sicherheitsoptionen hinzukommen werden.

Die Konditionen zur Eröffnung eines Kanals sind noch nicht klar. Es bleibt abzuwarten, wie diese Kanäle von Unternehmen und Organisationen in Zukunft genutzt werden.