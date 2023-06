Welches ist der beliebteste Mac?

Apples Macs gibt es in vielen Formen und Größen, für den Schreibtisch, für darunter oder für unterwegs. Welcher aber ist der beliebteste Mac? Marktforscher sind dieser Frage nachgegangen und das Ergebnis ist eine Überraschung.

Bei Apple gibt es eine große Auswahl an Macs: unterschiedliche Größen, Formen und Einsatzmöglichkeiten. Aber welches Modell ist bei Kunden am beliebtesten? Apple hat darauf während der Keynote zur WWDC eine Antwort gegeben. Laut Apples SVP of Hardware Engineering ist das MacBook Air das beliebteste Modell.

Zu den Verkaufszahlen schweigt das Unternehmen jedoch, deshalb sind unabhängige Schätzungen gefragt. Eine aktuelle Studie des Marktforschungsunternehmens CIRP zeigt, dass Notebooks bei den Kunden am meisten gefragt sind. 77% aller verkauften Macs sind Notebooks, was einem Plus von 3% innerhalb eines Jahres entspricht. Dies bestätigt die zunehmende Beliebtheit von Laptops.

Welcher Mac ist am populärsten?

Im Hinblick auf konkrete Modelle gibt die CIRP-Studie an, dass das MacBook Air bei 34% der Befragten im ‚Einsatz ist. Aber die meisten Nutzer bevorzugen das MacBook Pro. Rund 43% der Befragten verwenden das Modell. Die Studie zeigt auch, dass insgesamt 23% der verkauften Macs Standrechner waren.

Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass die Daten von CIRP eine kleine Stichprobe abbilden und nur US-amerikanische Kunden befragt wurden. Außerdem könnte das neue MacBook Air mit 15 Zoll die Karten noch einmal neu mischen. Trotzdem ist das Modell für Apple einer der meistverkauften Rechner im Jahr 2021.