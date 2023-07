iPhone 15 Pro: Sieht so die neue Version in Rot aus?

Das iPhone 15 wird es angeblich in einer neuen Farbe geben. Chinesische Quellen spekulieren über eine Variante in Rot. Erste Renderings zeigen, wie das konkret aussehen könnte. Wie gefällt es euch?

Nach Aussage einiger chinesischer Quellen wird das kommende iPhone 15 Pro höchstwahrscheinlich in einem neuen Rot erhältlich sein. Diese Informationen wurden in den sozialen Medien veröffentlicht und erhalten dadurch nun etwas mehr Substanz. Es handelt sich um dasselbe Konto, das bereits letzten Jahres geleakt hatte, dass das iPhone 14 Pro in Lila und mit einem leicht überarbeiteten Kamerablitz auf den Markt kommen würde.

Ein Rendering zeigt, wie das iPhone 15 Pro in der neuen roten Farbvariante aussehen könnte. Es war bereits zuvor spekuliert worden, dass diese Farboption angeboten wird.

Kommt auch für das iPhone 15 / iPhone 15 Plus eine neue Farbe?

Es wird angenommen, dass Apple auch für das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus neue Farben plant. Berichten zufolge wird es eine neue grüne Variante geben, die an das iPhone 12 in Grün erinnert.

Es bleibt abzuwarten, welche der derzeitigen Farboptionen des iPhone 14 und iPhone 14 Plus beibehalten werden. Apple wird voraussichtlich im September sein iPhone 15-Lineup wie gewohnt vorstellen. Es werden vier neue Modelle erwartet, wobei vor allem das iPhone 15 Pro technisch aufgewertet wird. Erstmals soll zumindest eine Version mit einem Periskop in der Kamera ausgestattet sein.