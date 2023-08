Kommt dieses Jahr ein neues iPad Mini?

Das iPad Mini ist nicht Apples populärstes iPad-Modell. Dennoch hat das kompakte Tablet seine Fans und die dürften sich über ein neues Gerücht um ein iPad Mini 7 freuen.

Apple plant angeblich, noch in diesem Jahr ein neues iPad mini vorzustellen, möglicherweise mit einem schnelleren Prozessor. Dies berichtet der bekannte Leaker ShimpApplePro, der als zuverlässige Quelle gilt. Es gibt jedoch auch andere Quellen, die davon ausgehen, dass das neue iPad mini erst im kommenden Jahr präsentiert wird.

I’m seeing at least one new iPad coming. Probably mini 7. Will reserved that for the next post.

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 1, 2023