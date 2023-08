Apple Watch Ultra 2: Schwarze Titanedition wird wahrscheinlicher

Apple wird die Apple Watch Ultra 2 wohl in diesem Herbst vorstellen. Die neue Version soll dem Vernehmen nach in einer zusätzlichen Farbvariante erscheinen, die eigentlich schon für letztes Jahr vorgesehen war.

Laut Gerüchten wird Apple in diesem Jahr voraussichtlich die Apple Watch Ultra 2 in einer neuen schwarzen Version auf den Markt bringen. Die Apple Watch Ultra war speziell für Extremsportler und diejenigen, die gerne so aussehen möchten, entwickelt worden. Ursprünglich war geplant, dass Apple im letzten Jahr bereits eine dunklere Titanversion der Apple Watch Ultra herausbringt, jedoch hat das Unternehmen diese Pläne offenbar verworfen.

Der renommierte Journalist Mark Gurman geht davon aus, dass Apple im Herbst eine neue Apple Watch Ultra vorstellen wird, und auch der verlässliche Leaker ShrimpApplePro unterstützt diese Prognose. Laut ShrimpApplePro wird Apple die Apple Watch Ultra 2 in einer dunkleren Titanedition anbieten, was bedeutet, dass es erstmals zwei Farbvarianten für die Apple Watch Ultra geben wird. Bisher hatten Kunden bei diesem Modell eine sehr begrenzte Auswahl im Vergleich zu anderen Apple Watch Modellen.

– Apple Watch Ultra 2

Same design.

And I can confirm this year we will have the black titanium this year along with the current standard titanium.

(MKBHD Edition) 🗿 pic.twitter.com/zxsVu0TYKX

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 1, 2023