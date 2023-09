Am Tag nach der Keynote: Einige neue Produkte schon ab Mittwoch im Handel?

Apple hält am kommenden Dienstag seine diesjährige iPhone-Keynote ab. Die neuen iPhones werden normalerweise am darauf folgenden Freitag zur Vorbestellung freigegeben. Das dürfte auch dieses Jahr so sein, einige Neuheiten soll es aber schon unmittelbar nach der Keynote zu kaufen geben.

Den Gerüchten zufolge wird es unmittelbar nach der bevorstehenden Keynote von Apple einige der neuen Produkte im Apple Store geben. Es wird sich jedoch eher nicht um die neuen iPhone 15-Modelle handeln.

Der renommierte Reporter Mark Gurman von Bloomberg hat auf Twitter berichtet, dass einige der neu vorgestellten Produkte bereits einen Tag nach der Veranstaltung in den Apple Stores erhältlich sein werden. Die Stores werden in der Nacht nach der Keynote vorbereitet, um die neuen Produkte für den Verkauf am Mittwoch bereitzustellen.

Welche Neuerungen kommen sofort in den Verkauf?

Genauere Informationen darüber, welche Produkte ab Mittwoch erhältlich sein werden, wurden nicht genannt. Es wird jedoch erwartet, dass das iPhone 15 ab Freitag vorbestellt werden kann, wie in jedem Jahr. Es wäre aber möglich, dass Kunden die neuen AirPods Pro mit USB-C-Case ab Mittwoch im Einzelhandel erwerben können. Diese soll Apple ebenfalls kommende Woche vorstellen, Apfellike.com berichtete.

Letztes Jahr wurden die Vorbestellungen der neuen Apple Watch-Modelle unmittelbar nach der Keynote gestartet, doch ob diese auch so schnell im Handel erhältlich sein werden, bleibt abzuwarten.

Die Keynote startet Dienstag Abend ab 19:00 Uhr deutscher Zeit im Stream.