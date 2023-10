Stiftung Warentest: iPhone 15 Pro Max erhält erstmals Bestnote

Das iPhone 15 Pro Max von Apple wurde von der Stiftung Warentest erstmals mit der bestmöglichen Note „Sehr gut“ bewertet. Damit hat sich das neue Flaggschiff gegenüber seinem Vorgängermodell sogar noch gesteigert. Zugleich wird aber auch noch etwas deutlich.

Das prominente deutsche Verbrauchermagazin Test der Stiftung Warentest, das in der Vergangenheit oft kritisch gegenüber Apple-Produkten war, vergibt heute regelmäßig Top-Bewertungen für iPhone und Co.

Die höchste Auszeichnung, die Note „Sehr gut“, wurde erstmalig im aktuellen Smartphonetest an das iPhone 15 Pro Max vergeben. Dieses neue Modell hat das iPhone 14 Pro Max des Vorjahres sogar noch knapp übertroffen, indem sich die Gesamtnote von 1,6 auf 1,5 verbesserte.

Überall gut bis sehr gut abgeschnitten

Die Verbraucherschützer waren insbesondere von dem Display des Geräts beeindruckt, das die perfekte Note von 1,0 erhielt. Auch die Grundfunktionen als auch der Akku und seine Laufzeit erreichten eine solide Bewertung von 1,7. Weitere Stärken des Geräts sind seine Stabilität mit der Bewertung von 1,4 und die verbesserten Kameras, die von 1,6 auf 1,3 gestiegen sind.

Auf dem zweiten Platz landete das kleinere Modell, das iPhone 15 Pro, mit einer Gesamtnote von 1,6. Diesen Platz teilt es mit vier weiteren iPhones und dem Samsung Galaxy S23 Ultra.

Was kommt nach dem Smartphone?

Die Testergebnisse unterstreichen, dass es in der Smartphone-Branche kaum noch Raum für radikale Verbesserungen gibt. Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich die Verbraucherpräferenzen in den kommenden Jahren entwickeln werden. In dieser Hinsicht könnten sich zukünftige Trends in Richtung AR-Brillen oder faltbare Geräte, die Foldables, bewegen.

Es bleibt ungewiss, wann und ob Apple in diesen Markt eintritt, in dem Samsung bereits seit geraumer Zeit eine Vorreiterposition einnimmt.