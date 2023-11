iOS 17.1.1 kommt bald: Abhilfe für WLAN-Bug und CarPlay-Probleme?

Apple wird wohl bald ein Update für iOS 17 veröffentlichen. Die Aktualisierung auf iOS 17.1.1 steht wohl kurz bevor. Das Update sollte einige noch bestehende Probleme lösen, unter denen Nutzer aktuell noch zu leiden haben.

Es zeichnet sich ab, dass Apple kurz vor der Veröffentlichung eines weiteren Updates für iOS 17 steht. Verschiedene Seiten wie MacRumors haben in letzter Zeit vermehrt Logeinträge von Geräten mit iOS 17.1.1 festgestellt, was auf eine baldige Veröffentlichung dieses Updates hindeutet. Schon in der letzten Woche gab es erste Anzeichen für ein weiteres Update für iOS.

Einige Bugs müssen noch gefixt werden

Diese Aktualisierung auf iOS 17.1.1 zielt vor allem darauf ab, vorhandene Fehler zu beheben, anstatt neue Funktionen einzuführen. So wird erwartet, dass das Update einen Fehler in der WLAN-Funktion korrigiert, der bei vielen Nutzern dazu führt, dass sie WLAN-Netze kaum oder gar nicht nutzen können.

Andere aktuelle Probleme wie der CarPlay-Wireless-Charging-Fehler in BMWs und das Problem mit nächtlichen Neustarts werden wahrscheinlich ebenfalls angegangen. Letzteres hatte Apple bereits mit iOS 17.1 versucht zu lösen.

Es wird erwartet, dass iOS 17.1.1 noch in dieser Woche veröffentlicht wird, wahrscheinlich zusammen mit einem Update für watchOS 10.1, das den hohen Energieverbrauch der Uhr bei einigen Nutzern reduzieren soll.

In der Zwischenzeit wird mit der Veröffentlichung von iOS 17.2 erst in einigen Wochen gerechnet. Diese Aktualisierung bringt bedeutende Neuerungen wie die neue Journal-App mit sich. Aktuell befindet sich iOS 17.2 noch in der ersten Beta-Phase, doch ein Release für alle Nutzer wird noch vor Weihnachten erwartet.