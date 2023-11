Solid State: Kommen die neuen Buttons im iPHone 16?

Könnte das iPhone 16 schließlich mit sogenannten Solid State-Buttons ausgestattet sein? Solche nicht-physischen Bedienelemente waren anscheinend von Apple für das iPhone 15 Pro vorgesehen, aber letztendlich verworfen worden. Über ihre Präsenz im nächsten Modell gibt es gegenwärtig unterschiedliche Meinungen.

Werden die Solid State-Buttons, über die in den letzten Monaten immer wieder diskutiert wurde, in Apples künftigem iPhone eingeführt? Cirrus Logic, ein Apple-Zulieferer, geht offenbar nicht davon aus, für das nächste Modell derartige Komponenten bereitzustellen. Das Unternehmen bietet eine fortgeschrittene Taptic Engine an, die Apple für diese Funktion verwenden könnte.

Was sind Solid State-Buttons?

Apple denkt offenbar darüber nach, die vorhandenen physischen Tasten an ihren iPhones durch Solid State-Buttons zu ersetzen – also durch nicht-physische Tasten, die an die Home-Taste alter Modelle erinnern. Wenn man sie drückt, entsteht das Gefühl eines Tastenanschlags, obwohl keine beweglichen Teile vorhanden sind. Dieses Feature würde es ermöglichen, wasserdichtere Geräte mit geringerer Anfälligkeit für Beschädigungen zu produzieren.

Werden die Solid State-Tasten noch in Betracht gezogen?

Laut Cirrus Logic, stand das Unternehmen bereit, die benötigten Komponenten für Apple in Großproduktion herzustellen, aber es soll letztlich eine Absage von Apple gegeben haben. Nun ist in einer Nachricht an die Aktionäre erneut die Rede davon, dass die Ausrüstung zur Produktion dieser Komponenten entsorgt werden soll. Analysten der Bank Barclays vermuten, dass Apple die Implementierung der Solid State-Buttons für das iPhone 16 Pro gestrichen hat.

Die Gründe für diese Entscheidung, falls sie denn zutrifft, sind unklar. Ein völliger Verzicht auf physische Bedienelemente stößt jedoch bei einigen Nutzern auf Skepsis.