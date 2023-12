Das war 2023 – Der Apple- und Tech-Rückblick im Apfelplausch + Gewinnspiel

Wieder ist ein Jahr rum und im Apfelplausch schauen wir auf Höhen und Tiefen von 2023, sowohl bei Apple, wie auch abseits in der Tech-Branche. Außerdem haben wir ein kleines Gewinnspiel für euch.

2023 ist fast rum und wir schauen zurück: Was war spannend in diesem Jahr, im positiven wie negativen Sinne? Was hat uns also gefallen und was eher enttäuscht?

Dieser Frage gehen wir nicht nur in Bezug auf Apple nach, sondern auch ein wenig über den Tellerrand hinaus und dabei zeigte sich eine interessante Einstimmigkeit in unseren Einschätzungen.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro 00:09:45: Die Apple Flops: Unsere Auswahl 00:25:25: Die Apple Tops: Unsere Auswahl 00:39:15: Die Technikbranchen-Überraschung des Jahres: Unsere Auswahl



→ Endjahresgewinnspiel: 50 Euro Apple Giftcard gewinnen. Teilnehmen ganz einfach mit 1 E-Mail an apfelplauschgewinnspiel@gmail.com.

