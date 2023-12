iPhone 17: Tele-Kamera mit 48 Megapixeln erwartet

Apple konzentriert sich weiterhin stark auf die Kamerafunktionen des iPhones, daher überraschen Gerüchte über signifikante Aufwertungen des Teleobjektivs nicht. Experten prognostizieren für das übernächste iPhone-Modell revolutionäre Entwicklungen in diesem Bereich, speziell mit Blick auf die Tele-Kamera.

Trotz einer längeren Wartezeit auf umfassende optische Zoom-Verbesserungen scheinen solche Upgrades in den kommenden Jahren Realität zu werden. Branchenanalyst Jeff Pu von Haitong International Securities in Hongkong gibt in einer aktuellen Notiz für Investoren an, dass Apple plant, im iPhone 17 erstmals eine Telekamera mit 48 Megapixeln einzuführen.

Zum Vergleich: Aktuell verfügt das iPhone 15 Pro über eine Hauptkamera mit 48 MP, während die Tele- und Ultraweitwinkelkameras mit einer Auflösung von 12 Megapixeln arbeiten. Es wird erwartet, dass Apple im iPhone 16 Pro eine Ultraweitwinkelkamera mit ebenfalls 48 MP integrieren wird.

Limitierte Verfügbarkeit für High-End-Features

Anscheinend ist geplant, dass im darauffolgenden iPhone-Modell alle Rückkameras mit 48-MP-Modulen bestückt werden, allerdings könnte diese Verbesserung zunächst exklusiv für das Pro-Modell vorgesehen sein. Es ist eine gängige Praxis von Apple, innovative Funktionen ursprünglich nur in den hochpreisigen Pro Max-Versionen zu verbauen. Folglich dürfte das iPhone 17 Pro Max von der aufgerüsteten Telekamera profitieren.

Erwartungen an das kommende iPhone

Die nächste iPhone-Generation könnte dann, laut Spekulationen, das verbesserte Teleobjektiv mit einem fünffachen optischen Zoom auch in das weniger große iPhone 16 Pro bringen, wodurch die fotografischen Möglichkeiten weiter verfeinert würden.

Was sind eure Wünsche an kommende iPhone-Generationen? Teilt gern eure Gedanken in den Kommentaren unter dem Artikel.