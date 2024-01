Amazon feuert auch viele Mitarbeiter bei Twitch

Amazon kündigt Entlassungen im Bereich des Livestreaming-Dienstes Twitch an. Dieser von Amazon erworbene Videospieldienst wird von geplanten Stellenkürzungen betroffen sein. Investoren reagierten positiv auf die Neuigkeiten und die Amazon-Aktie verzeichnete daraufhin einen Anstieg.

Personalabbau bei Twitch

Der CEO von Twitch, Dan Clancy, hat in einem internen Schreiben, das in US-Medien zitiert wird, über die bevorstehende Entlassung von circa 500 Mitarbeitern informiert. Diese Maßnahme wird mit der Notwendigkeit begründet, die Mitarbeiterzahl an die Unternehmensgröße anzupassen.

Anpassung der Unternehmensgröße an wirtschaftliche Ziele

Seit der Übernahme von Twitch im Jahr 2014 für etwa eine Milliarde US-Dollar hat sich das Verhältnis von Personalstärke zu Profitabilität nicht optimal entwickelt. Zwar hat Twitch beachtliche Summen an Content-Ersteller ausgezahlt, doch steht das Unternehmen nun vor der Aufgabe, die Fokussierung auf zukünftige wirtschaftliche Zielsetzungen zu intensivieren.

Reaktion auf Entlassungen positiv

Diese Entlassungswelle stellt die dritte größere Personalreduzierung bei Amazon dar. An der Börse wurde die Ankündigung des Arbeitskräfteabbaus bei Twitch wohlwollend aufgenommen: Am Späthandel setzte sich der leichte Aufwärtstrend der Amazon-Aktie fort, dieser hatte sich auch am Tag danach erhalten. Amazon entlässt auch zahlreiche Mitarbeiter in den Prime Video Studios, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.