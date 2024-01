Personalfragen: Apple baut seinen Verwaltungsrat um

Apple steht vor Änderungen in seinem Führungsgremium, wobei zwei hochrangige Mitglieder ihre Posten im Verwaltungsrat räumen. Dies teilte der Tech-Gigant kürzlich mit und verkündete zugleich die Aufnahme eines neuen Mitglieds.

Veränderungen im Vorstand von Apple

Der ehemalige Vizepräsident der USA, Al Gore, und der ehemalige Boeing CFO James Bell werden nicht länger dem Verwaltungsrat von Apple angehören, das hat Apple vor kurzem mitgeteilt. Ihre Nachfolge tritt Dr. Wanda Austin an, deren umfangreiche Erfahrungen in Wissenschaft und Technologie sowie ihre bewährten Fähigkeiten in der Entwicklung von Innovationsstrategien von Apple gelobt werden.

Dr. Wanda Austin und ihr Werdegang

Dr. Wanda Austin, Ex-Präsidentin und CEO der Aerospace Corporation von 2008 bis 2016, bringt ihre Kenntnisse und Erfahrungen nun in den Verwaltungsrat von Apple ein. Ihre früheren Positionen umfassen bedeutende Rollen an der University of Southern California sowie im Vorstand von Virgin Galactic.

Tim Cook bewertet Austins Beitrag positiv

Tim Cook, CEO von Apple, äußerte sich ausdrücklich über die Bereicherung, die Dr. Austin für Apple darstellen wird, insbesondere im Hinblick auf ihre früheren Bemühungen, Technologie zum Wohle der Menschheit einzusetzen. Cook zufolge teilt sie die Vision Apples, eine bessere Zukunft durch Innovation zu schaffen.

Rücktritte aufgrund von Altersgrenze

Die Abgänge von Gore und Bell wurden durch die Altersklausel in Apples Satzung notwendig, wonach Vorstandsmitglieder über einem bestimmten Alter nicht für eine Wiederwahl infrage kommen. Personen, die dem Gremium angehören, dürfen nicht mehr wiedergewählt werden, wenn sie das 75. Lebensjahr vollendet haben.

Cook zollte Gore und Bell Anerkennung für ihren langjährigen und beharrlichen Einsatz zugunsten Apples und dessen Bestrebung, einschließlich der Förderung des Datenschutzes und der Privatsphäre.