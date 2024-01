Wann veröffentlicht Apple iOS 17.3 für alle Nutzer?

Apple ist dabei, die neusten Betriebssystem-Updates für iPhone und iPad zu finalisieren; iOS 17.3 und iPadOS 17.3 sind momentan in der Testphase und versprechen einige frische Features, darunter verbesserte Sicherheitsmechanismen gegen Diebstahl, doch fragen sich Nutzer, wann genau das Update für den allgemeinen Gebrauch freigegeben wird. – ein möglicher Zeitplan.

Bisher sind drei Beta-Versionen für Entwickler und Teilnehmer des öffentlichen Beta-Programms veröffentlicht worden. Mit Blick auf den Veröffentlichungsrhythmus vorheriger Updates steht die Community vor der Frage, wann die finale Version von iOS 17.3 offiziell erscheinen wird.

Veröffentlichungspläne für das Update

Wenn sich Apple an seinen üblichen Plan hält, sind nicht mehr viele Beta-Versionen zu erwarten. Die Release-Candidates könnten daher um den 15. Januar herum an Entwickler gehen und die endgültige Veröffentlichung könnte eine Woche später, um den 22. oder 23. Januar, erfolgen. Diese Vermutung basiert auf früheren Terminen, da beispielsweise iOS 16.3 am 23. Januar des vorangegangenen Jahres freigegeben wurde. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Veröffentlichung am 29. Januar, was Apple zusätzliche Zeit zur Feinabstimmung der Updates für die Integration mit der Vision Pro geben würde. Diese Überlegung folgt nach Problemen mit der vorletzten Beta-Version, die zu ernsthaften Störungen auf einigen iPhone-Geräten geführt hatte.

Neues Feature: Diebstahlschutz in iOS 17.3

Eines der hervorstechenden Merkmale des bevorstehenden Updates ist der neue Diebstahlschutz. Weitere Informationen zur Funktionsweise dieses Sicherheitsmerkmals haben wir bereits in einer früheren Meldung zusammengefasst, sie richtet sich an Nutzer, die berechtigte Sorgen vor Identitätsdiebstahl umtreiben.