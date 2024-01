Vision Pro: So hoch ist die AirPlay-Auflösung

Die Vision Pro unterstützt AirPlay. Allerdings herrschte zum Start der Vorbestellungen einige Verwirrung darüber, wie hoch die unterstützte Auflösung ist. Apple hat dies nun aufgeklärt.

Für Besitzer der Vision Pro besteht die Möglichkeit, die Inhalte, die sie auf dem Display der Brille sehen, auf andere Geräte zu übertragen, sofern diese AirPlay-kompatibel sind. Nutzer können somit beispielsweise das, was auf der Brille dargestellt wird, auf ein iPhone, iPad, einen Mac oder auf ein Apple TV bzw. Smart TV übertragen, welches AirPlay-Funktionalität anbietet.

Kürzlich herrschte jedoch etwas Unsicherheit bezüglich der maximalen Auflösung, die bei der Verwendung von AirPlay mit der Vision Pro unterstützt wird. Apple hatte zunächst eine Full-HD-Auflösung (1080p) angekündigt, musste diese Angabe aber später korrigieren.

Mehr als 720P ist nicht drin

Es stellte sich heraus, dass die Streaming-Funktion via AirPlay tatsächlich auf eine maximale Auflösung von 720p beschränkt ist. Warum Apple nachträglich eine Anpassung der technischen Daten vorgenommen hat, ist nicht vollständig geklärt. Es liegt jedoch nahe, dass eine verlässliche Übertragung in Full-HD-Qualität vielleicht noch nicht in allen Szenarien gewährleistet werden konnte. Solche kurzfristigen Änderungen an den Funktionen der Vision Pro kamen bereits zuvor vo, so ist die Funktionalität Open Sky Environment zum Start nicht wie zuvor angekündigt verfügbar.

Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen, dass die Vision Pro ein Produkt ist, das sich an der Spitze aktueller technologischer Möglichkeiten befindet, und dass insbesondere die erste Modellgeneration in vielerlei Hinsicht ein äußerst ambitioniertes Vorhaben darstellt.