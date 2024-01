Vision Pro: So viel kostet zusätzlicher Speicher

Seit gestern nimmt Apple Vorbestellungen für die erste VR-Brille des Unternehmens, die Vision Pro, entgegen. Die Auslieferung der Geräte beginnt in der nächsten Woche, allerdings vorerst ausschließlich in den Vereinigten Staaten. Mit dem Start der Vorbestellphase hat Apple nun auch manche bislang unklaren Details beantwortet, etwa in Bezug auf die verfügbaren Speichergrößen.

Die offiziellen Hardwarespezifikationen der Vision Pro sind nun bekannt, nachdem zuvor lediglich durchgesickert war, dass das Basismodell 256 GB internen Speicher bieten würde. Die Entwickler hatten jedoch in den vergangenen Monaten Zugriff auf Geräte mit einem TB Speicher, um ihre Anwendungen anpassen zu können. Es zeigt sich jetzt, dass Apple unterschiedliche Speichergrößen gegen Aufpreis anbietet.

So viel kostet mehr Speicher in der Brille

Die Preisstruktur für die verschiedenen Speicheroptionen der Vision Pro gestaltet sich wie folgt: für das Modell mit 256 GB Speicher wird der Startpreis von 3.499 US-Dollar fällig. Die Variante mit 512 GB Speicher kostet 3.699 US-Dollar und für das Modell mit einem TB Speicher müssen Kunden 3.899 US-Dollar einplanen.

Es ist davon auszugehen, dass die Preise in Europa, sobald die Vision Pro dort erhältlich ist, aufgrund von Währungsunterschieden und divergierender Mehrwertsteuersätze markant höher sein werden. Ein konkretes Datum für den Start der Vision Pro in Europa steht noch aus, jedoch deuten neueste Gerüchte darauf hin, dass der Verkaufsbeginn schneller als bisher angenommen erfolgen könnte. Dem Vernehmen nach soll die Expansion in weitere Märkte noch vor der WWDC 2024 voranschreiten.