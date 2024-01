Zum Start der Vision Pro: 150 3D-Filme- und Serien verfügbar

Zum Verkaufsstart der Vision Pro plant Apple ein umfangreiches Angebot an dreidimensionalen Inhalten bereitzustellen. Das Unternehmen hat verkündet, dass Nutzer Zugriff auf mehr als 150 3D-Filme und -Serien auf Apple TV+ haben werden. Zusätzlich wird eine Auswahl an 3D-Spielen verfügbar sein.

Mit der Einführung der Vision Pro wird Apple auch eine Reihe spezieller 3D-Medieninhalte präsentieren. Das Hauptaugenmerk dieser Initiative liegt auf Filmen und Serien in 3D.

Während sämtliche Inhalte von Apple TV+ sowie anderer Streaming-Dienste kompatibel sein sollen, sobald eine entsprechende App für die Brille verfügbar ist – beispielsweise fehlt Netflix momentan noch –, bereitet Apple eigene 3D-Formate vor: Über 150 Werke aus dem Portfolio von Apple TV+ werden in dem neuen Format „Apple Immersive Video“ zugänglich gemacht, so die Angaben des Unternehmens.

180-Grad-Videos in 8K-Qualität

Diese Inhalte sollen als 180-Grad-Videos in 8K-Auflösung und zusammen mit 3D-Audio angeboten werden. Apple beschreibt das visuelle Erlebnis als vergleichbar mit einem über 30 Meter breiten Bildschirm und diese Innovation scheint bereits bei ersten Testern Anklang gefunden zu haben.

Ergänzung des Inhaltsangebots durch Spiele

Die Vision Pro dient nicht nur der Medienrezeption, sondern auch dem Gaming.

Für Spieler bietet Apple rund 250 Spiele an. Bei diesen handelt es sich vornehmlich um Apple Arcade-Spiele, die zwar ansprechend gestaltet sind, aber keine großen Blockbuster darstellen. Einige davon, wie „Game Room“, „What the Golf?“ und „Super Fruit“, sind als „räumliche Spiele“ in 3D adaptiert, während der Rest über den Controller in 2D spielbar ist.

Der Vorverkauf der Vision Pro startet in der nächsten Woche und die Auslieferung in den USA beginnt am 2. Februar.