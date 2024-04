Im Video: Neuerungen der ersten iOS 17.5-Beta

iOS 17.5 liegt aktuell in der ersten Beta vor. Das kommende Update bringt eine Reihe kleinerer und größerer Neuerungen, ein Video fasst das zusammen, was bereits in der ersten Entwickler-Beta abzusehen ist.

Das nächste Update für das iPhone wird die Aktualisierung auf iOS 17.5 sein, sofern in der Zwischenzeit nicht noch ein Hotfix für die Nutzer zur Verfügung gestellt wird, um ein dringliches Problem zu reparieren.

Mit dem Update auf iOS 17.5 wird Apple eine Reihe an Neuerungen bringen, einige davon zeigen sich bereits in der ersten Beta. Die Seite 9to5Mac hat in einem Video zusammengefasst, was neu ist und wie die Neuerungen aussehen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was ist neu in iOS 17.5?

Interessant ist etwa eine Erweiterung der Funktion zum Aufspüren von Trackern, mit denen die eigenen Bewegungen überwacht werden können. iOS warnt bis jetzt nur vor AirTags und Treckern aus dem eigenen Wo ist-Netzwerk, das wird in Zukunft anders.

Ab iOS 17.5 erkennt iOS auch Tracker anderer Hersteller und Netzwerke und zeigt an, wie Nutzer sich vor einer Überwachung schützen können.

Weitere Neuerungen finden sich in Apple News+, das nicht in Europa verfügbar ist. Dafür ist hier die Möglichkeit neu, Apps aus dem Web, statt einem App Store zu laden.

Ganz simpel ist das nicht, was wenig überrascht. Weitere Neuerungen betreffen das Widgets für die Podcasts-App, die Bücher-App und deren Funktion der Leseziele und die Verwaltung von Passkeys in Safari.

Wann iOS 17.5 für alle Nutzer zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht konkret bekannt, das Update dürfte innerhalb weniger Wochen bis Monate erscheinen, mutmaßlich erfolgt die Veröffentlichung noch vor der WWDC 2024.