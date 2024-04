Wie viel braucht ihr? iPhone 16 Pro könnte mit mehr Speicher kommen

Gerüchten zufolge könnte das kommende iPhone 16 Pro mit einem größeren Speicher in der Einstiegskonfiguration ausgestattet sein, was es näher an die Spezifikationen des Pro Max-Modells rücken würde. Die Glaubwürdigkeit dieser Gerüchte ist jedoch ungewiss, da die Quelle bisher keine zuverlässigen Vorhersagen geliefert hat und frühere Prognosen bezüglich des iPhone-Speichers oft fehlerhaft waren. Wie viel Speicher braucht ihr im iPhone?

Bei Apple zeichnet sich möglicherweise eine Veränderung bei den Standard-Speichergrößen ab. Momentan bietet das iPhone 15 mit 6,1-Zoll-Display mindestens 128 GB internen Speicher, während das iPhone 15 Pro Max standardmäßig mit mindestens 256 GB Speicher ausgeliefert wird.

Spekulationen über eine Verdopplung des Speichers im iPhone 16 Pro

Eine neue Quelle behauptet nun, Apple plane, das iPhone 16 Pro in der Basisversion mit mindestens 256 GB Speicher anzubieten, sodass sowohl das Pro- als auch das Pro Max-Modell in den Speichergrößen 256 GB, 512 GB und 1 TB erhältlich wären.

Obschon es sinnvoll erscheinen mag, dass Apple die Speicheroptionen angleicht, hat das Unternehmen bisher die Einstiegsspeichergrößen eher konservativ gestaltet und damit auch Verkaufsanreize geschaffen.

In den vergangenen Jahren haben Spekulationen über eine Erweiterung des Speicherangebots regelmäßig für Gesprächsstoff gesorgt, allerdings haben sich die meisten dieser Vermutungen letztendlich nicht bestätigt. So gab es wiederholt Gerüchte, dass neue iPhone-Modelle erstmals Optionen für bis zu zwei Terabyte Speicher bieten könnten, was jedoch bisher nicht eingetroffen ist.

Wie viel Speicher für eure Apps, Dokumente und Fotos benötigt ihr in eurem iPhone? Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare unter dem Artikel.