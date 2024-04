Mehr Fußball bei Apple TV+? Milliardenpoker mit der FIFA

Apple TV+ könnte sein Angebot an sportlichen Übertragungen ausbauen, wobei die deutsche Bundesliga aller Wahrscheinlichkeit nach nicht Teil des Portfolios sein wird. Stattdessen zeigt sich die FIFA daran interessiert, neue Einnahmequellen im Zusammenhang mit Fußball zu erschließen und Apple scheint sich laut Medienberichten in VErhandlungen um die Übertragungsrechte für ein neu ins Leben gerufenes Turnier zu befinden.

Bald könnten Abonnenten von Apple TV+ sowie Neukunden verstärkt internationale Fußballinhalte geboten bekommen. Gerüchten zufolge plant die FIFA ein frisches Turnierformat, bei dem die besten Klubmannschaften der Welt über den Zeitraum eines Monats gegeneinander antreten sollen, wenngleich konkrete Einzelheiten zum Event bisher nicht öffentlich gemacht wurden. Für Apple, das bereits amerikanische Sportereignisse über seinen Streaming-Dienst zugänglich macht, würde dieses Turnier eine Erweiterung des Sportangebots bedeuten.

Neuer Wettbewerb vieleicht exklusiv bei Apple TV+?

Berichten der New York Times zufolge könnte die Erstaustragung des Turniers bereits im kommenden Sommer in den USA erfolgen. Apple zeigt sich angeblich an den exklusiven Übertragungsrechten interessiert und es wird spekuliert, dass ein solcher Deal Apple etwa eine Milliarde Dollar kosten könnte.

Es ist noch ungewiss, inwieweit andere Sender oder Plattformen Übertragungsrechte erhalten könnten, sollte Apple das Bieterverfahren gewinnen. Derzeit hält Apple die globalen Rechte der Major League Soccer (MLS) in den USA. Bei den Übertragungsrechten für den deutschen Fußballmarkt zeichnen sich in nächster Zeit keine größeren Veränderungen ab, aber das Sportangebot bei Apple TV+ könnte in der Zukunft deutlich umfangreicher werden.