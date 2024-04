watchOS 11: Diese Apple Watch soll das Update nicht bekommen

Das anstehende Update von watchOS soll den Support für das älteste bislang noch unterstützte Modell, die Apple Watch Series 4, einstellen. Mit der Veröffentlichung von watchOS 11 würde Apple seine inoffizielle Verpflichtung erfüllt haben, die Uhr über einen bemerkenswerten Zeitraum hinweg mit Updates zu versorgen.

Ende der Unterstützung für das Modell aus 2018

Laut aktueller Gerüchte soll watchOS 11 nicht für die im Herbst 2018 eingeführte Apple Watch Series 4 verfügbar sein. Diese Generation wurde mit erweitertem Speicher, einem vergrößerten Display sowie neuen Funktionen wie der Sturzerkennung ausgestattet, und das EKG-Feature galt als Highlight, welches später auch in Deutschland verfügbar wurde und in folgenden Top-Modellen der Apple Watch standardisiert war.

Mindestens fünf Jahre Update-Garantie bei Apple

Die Spekulationen deuten darauf hin, dass die Apple Watch Series 5, vorgestellt im Herbst 2019, die älteste Uhr sein wird, die das Update auf watchOS 11 erhält. Zudem wäre die ursprüngliche Apple Watch SE von 2020 das Basismodell für die Unterstützung des neuen Betriebssystems.

Apple und die Update-Politik in der Branche

Traditionell bietet Apple für seine Geräte Hauptversionen seiner Betriebssysteme für mindestens fünf Jahre an. Die Unterstützung endet nur selten früher und dauert oft sogar länger an. Apple war lange Zeit in dieser Praxis führend, doch mittlerweile sichern auch Android-Smartphone-Hersteller langfristige große Updates zu. Windows-PCs erhalten weit über ein Jahrzehnt hinweg Aktualisierungen, obgleich der Umfang und die Frequenz der Updates mit der Zeit abnehmen können. Apple hat in dieser Hinsicht zweifelsohne einen positiven Einfluss auf die Branche ausgeübt, doch was die Langzeit-Update-Versorgung angeht, hat das Unternehmen seinen Spitzenplatz angesichts der wachsenden Konkurrenz verloren.