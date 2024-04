Zwei Modelle: Wann kommen die neuen iPads?

Die neuen ipads kommen später als erwartet. Aus einer Vorstellung im März wurde nichts, auch im April werden wohl keine neuen Modelle mehr vorgestellt. Neueste Einschätzungen gehen jetzt von einer Präsentation im Mai aus und es wird ein etwas konkreterer Zeitrahmen genannt. Dem Vernehmen nach hakte die finale Markteinführung unter anderem an noch ausstehenden Anpassungsarbeiten an der Software.

Man rechnet damit, dass Apple seine neusten iPads erst im Mai der Öffentlichkeit präsentieren wird. Ursprünglichen Annahmen zufolge sollte dieses Ereignis bereits im April stattfinden. Gemäß aktuellen Prognosen von Mark Gurman, der darüber in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters spricht, plant das Unternehmen, die Neuauflagen seiner Tablets in der zweiten Maiwoche vorzustellen. Die Präsentation wird mit Spannung erwartet, da Apple bereits neue Marketingmaterialien für die Produkte vorbereitet, was üblicherweise auf eine bevorstehende Markteinführung hindeutet. Diese iPads waren sogar schon in einer Datenbank für Behörden in Indien gelistet worden.

Diese neuen iPads werden erwartet

Von Apple werden insbesondere zwei neue iPad Pro-Modelle erwartet, die mit schlankem Design und OLED-Bildschirmen aufwarten sollen. Zudem soll die iPad Air-Reihe aktualisiert werden, dabei wird spekuliert, dass erstmals ein größeres iPad Air mit einer Bildschirmdiagonale von 12,9 Zoll erhältlich sein wird. Es gibt zudem Gerüchte, Apple könnte bald auch einen neuen Apple Pencil präsentieren, Hinweise darauf waren in einer Beta von iPadOS aufgetaucht.

Während diese Produkte im Blickpunkt stehen, wird vermutet, dass das iPad mini und das Basismodell des iPads erst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr eine Auffrischung erfahren werden.