Eingestellt: Apple Pay Later wird in den USA abgewickelt

Apple hat angekündigt, seinen Ratenkaufdienst Apple Pay Later einzustellen. Dieser Dienst war bisher ausschließlich in den USA verfügbar und soll später im Jahr durch neue Apple Pay-Funktionen für den Ratenkauf ersetzt werden, die auch in anderen Ländern zur Verfügung stehen sollen.

Apple gab das Ende von Apple Pay Later überraschend in einer Erklärung an die Webseite 9to5Mac bekannt. Diese Entscheidung kommt nur kurze Zeit nach der Einführung des Dienstes, der erst vor einem Jahr gestartet war.

Steigende Beliebtheit von Ratenkäufen

Mit Apple Pay Later konnten Kunden Einkäufe tätigen und diese in bis zu vier variablen Raten bezahlen. Diese Kurzzeitkredite, die innerhalb von sechs Wochen zurückgezahlt werden mussten, wurden ausschließlich über die Apple Card abgewickelt, die von Goldman Sachs nur an US-Kunden ausgegeben wird. Die Kredite selbst wurden über Apples eigene Finanztochter abgewickelt.

Neue Ratenkaufoptionen bei Apple

Apple Pay Later wird jedoch durch neue Ratenkreditoptionen ersetzt, die zuletzt auf der WWDC angekündigt wurden und anders funktionieren. Kunden können über Partner Einkäufe auf Raten tätigen, indem sie verschiedene unterstützte Kredit- oder Debitkarten nutzen. Es wurden bereits mehrere Partner angekündigt, auch außerhalb der USA, wie in Großbritannien, Australien oder Spanien. Für Deutschland gibt es bisher keinen bestätigten Partner, da der deutsche Markt als schwierig und bei Finanzdienstleistern als wenig attraktiv gilt.