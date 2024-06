KI in China: Apple Intelligence wird es schwer haben

Apples neue KI-Funktionen stehen in China vor erheblichen Herausforderungen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Apple dort gezwungen sein wird, bei den cloudbasierten Ressourcen mit lokalen chinesischen Unternehmen zu kooperieren. Eine Integration von ChatGPT erscheint herausfordernd.

Die Einführung von Apple Intelligence wird zunächst nur wenigen Nutzern zugutekommen: Außerhalb der USA wird die neue KI-Toolbox vorerst nicht verfügbar sein. Apple hat Schwierigkeiten mit der Unterstützung von Sprachen jenseits des Englischen. In China verschärfen gesetzliche Bestimmungen die Situation zusätzlich. Dort ist die Verwendung von großen Sprachmodellen untersagt, die nicht von der chinesischen Internetaufsichtsbehörde genehmigt wurden.

Unter den zugelassenen Modellen befinden sich keine westlichen, sondern zahlreiche chinesische Lösungen, die jedoch selbst in China noch nicht flächendeckend etabliert sind.

Herausforderungen für Apple Intelligence in China

Apple Intelligence ist dreistufig aufgebaut. Zunächst werden so viele Prozesse wie möglich direkt auf dem Gerät ausgeführt. Wenn das nicht ausreicht, wird die Anfrage in die Cloud weitergeleitet. In China wird es ab diesem Punkt kompliziert, wie das Wall Street Journal berichtet. Apples Cloud-Infrastruktur erfordert vermutlich Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern, die die Rechenzentren betreiben und bei Bedarf Nutzerdaten an die Behörden weiterleiten müssen.

Zusammenarbeit mit chinesischen KI-Unternehmen

In der dritten Stufe werden Anfragen an externe Partner weitergeleitet. Im Westen wird dies voraussichtlich ChatGPT und möglicherweise später auch Gemini sein. In China könnte laut Wall Street Journal Baidu, ein führender chinesischer Internetkonzern, als Partner infrage kommen. Auch Alibaba, das chinesische Pendant zu Amazon, treibt seine eigenen KI-Entwicklungen voran.

Ein weiterer Kandidat ist das Pekinger Startup Baichuan, das ebenfalls an eigenen KI-Lösungen arbeitet. Welcher Anbieter letztlich zum Einsatz kommt und wann Apple Intelligence in China starten wird, bleibt unklar.