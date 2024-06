iPadOS 17.5.1: Apple verteilt aktualisiertes Update für Einsteiger-iPad

Apple hat eine überarbeitete Version von iPadOS 17.5.1 veröffentlicht. Sie wird allerdings nur Besitzern des iPad 10 angeboten. Welcher Art die in diesem Update vorgenommenen Änderungen sind, kommuniziert Apple allerdings nicht.

Apple hat eine aktualisierte Version des letzten Updates auf iPadOS 17.5.1 bereitgestellt. Allerdings wird dieses Update nur an Nutzer verteilt, die ein iPad der zehnten Generation verwenden.

Die aktualisierte Version von iPadOS 17.5.1 trägt die Build-Nummer 21F91, die zuvor verfügbare Version trug die Build-Nummer 21F90.

Keine Details über Neuerungen bekannt

Die Unterschiede dürften nur minimal ausfallen, was sich auch an der kaum abweichenden Build-Nummer zeigt. Apple kommuniziert allerdings nicht, welcher Art die vorgenommenen Änderungen in dem Update sind.

Allzu dringlich scheint die Nutzlast auch nicht zu sein, das Update wird derzeit nur an Geräte ausgeliefert, die noch nicht auf iPadOS 17.5.1 aktualisiert wurden. Zudem wird es nur über den Finder bei per Kabel angeschlossene Gerät ausgeliefert, eine Aktualisierung direkt am iPad wird nicht angeboten.

iPadOS 17.5.1 war mit iOS 17.5.1 veröffentlicht worden, dieses Update sollte den Foto-Bug beseitigen. Der hatte dazu geführt, dass eigentlich gelöschte Bilder wieder aufgetaucht waren.